京城銀2月利息淨收益年成長近10% 前2月EPS 0.99元

京城銀 (2809-TW) 今 (3) 日公告 2 月自結獲利，儘管 2 月因春節因素計息天數較少，利息收入較 1 月有所下滑，但京城銀整體營運依舊繳出亮眼的表現，利息淨收益年成長近 10%；累計前 2 月稅後純益與 EPS 分別為 11.09 億元、0.99 元，年增幅皆逾 25%。

京城銀 2 月稅後純益 5.05 億元，每股稅後純益 (EPS) 達 0.45 元，雙雙年增 12.5%，利息淨收益年成長近 10%，手續費收益也是雙位數成長，累計 1-2 月稅後純益達 11.09 億元，累計 EPS 達 0.99 元，年成長幅度皆達 25%。

京城銀今年獲利成長，主要受惠台灣經濟亮眼，京城銀表示，台灣總體經濟持續表現強勁，財政部公布的 1 月份進出口數據雙雙創下歷史單月新高，1 月出口 342.7 億美元，年增率高達 36.8%，寫下連七紅，1 月進口規模 280.8 億美元，也寫下單月空前紀錄，年增率近三成。

從另一個面向來看，央行 2020 年 4 月啟動因應疫情的紓困中小企業貸款專案，最新統計的 2021 年 1 月核貸金額大降至 104.6 億元，排除開辦當月，是單月新低，顯示受疫情衝擊的國內企業多已獲得支援。

京城銀表示，綜上評估，今年整體銀行業應能伴隨台灣的經濟而穩步成長，京城銀無論在任何的外部環境下，將首重資產品質，截至 2 月底止，全行逾期放款比率 0.02%、逾期放款覆蓋率 9631.39%、全體放款覆蓋率 1.57%。