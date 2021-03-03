【永豐期貨】台積電回神領軍 台股站上萬六及5日線

期貨走勢

台指期週三上漲 275 點至 16179 點。價差方面，台指期逆價差縮至 - 32.73 點，電子期逆價差擴至 - 2.57 點，金融期逆價差縮至 - 2.76 點。現貨部分，三大法人買超 205.07 億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨空單增加 220 口至 - 12876 口，其中外資多單減碼超過空單減碼，淨空單增加 208 口至 - 24961 口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單減少 5526 口至 - 9953 口。

週二參議院多數黨領袖舒默表示，參議院將開始辯論 1.9 兆美元新刺激計畫，但主要科技股如蘋果及特斯拉下跌，美股四大指數皆收黑，道瓊下跌 0.46%，標普 500 下跌 0.78%，那斯達克下跌 1.69%，費半指數下跌 3.1%。台股今天早盤於平盤上下震盪，但盤中台積電翻紅上攻帶領下，大盤震盪走高，終場加權指數上漲 1.66%，收今日最高 16211.73 點，站上萬六關卡，收復月線及短期均線。權值股來看，台積電早盤較為疲軟，但盤中黑翻紅，上漲 2.13%，收今天最高點 622 元，站上五日線，大立光早盤也呈盤整，終場上漲 2.84%，收今天最高點 3440 元，配合傳金權值股助攻大盤上攻，吃掉昨日的黑 k 棒，但須留意到台股今天的成交量相對不足，短期上漲視為賣壓減緩的反彈，不是強勢大漲的格局，預期短線台股仍呈震盪整理的格局。

選擇權分析

選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在 17000 點，賣權未平倉最大量集中在 15000 點。全月份未平倉量 put/call ratio 值由 1.07 升至 1.35。VIX 指數下跌 2.93 至 23.71。整體選擇權籌碼面持續有利多方上攻。 (永豐期貨研調)



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