〈台股盤前要聞〉壽險宣告利率調升、強茂漲價效益Q2顯現 今日必看財經新聞

台股盤前要聞共有八大焦點，受美債殖利率走升影響，三家壽險公司調升保單宣告利率；強茂證實已對客戶漲價，效益預計第二季顯現；智慧電視品牌 VIZIO 二度申請 IPO，台廠瑞軒可望直接受惠。以下是今 (3) 日必看重要財經新聞。

美債殖利率飆升 三大壽險宣告利率再掀調升潮

各壽險公司每月第一個交易日都會公告利變保單宣告利率，受到美債殖利率走升影響，十大壽險公司中，國泰人壽、新光人壽、三商美邦人壽皆調升保單宣告利率，為去 (2020) 年歷經宣告利率頻頻砍殺之後，久違的調升潮。閱讀全文...

強茂獲利引擎發動 證實已對客戶漲價 效益 Q2 顯現

強茂 (2481-TW) 昨 (2) 日召開法說會，策略長李學寒指出，由於供應鏈成本上揚，已正式通知客戶漲價，未來將觀察再次調漲的可能性，漲價效益預計第二季顯現，且隨著產品組合優化，將有助今年獲利成長。閱讀全文...

VIZIO 二度申請 IPO 擴大營運規模 瑞軒可望受惠

北美智慧電視品牌 VIZIO 再度申請首度公開發行股票 (IPO)，由於 VIZIO 去年營運交出亮眼成績單，IPO 後將可擴大規模，營運可望再成長，瑞軒 (2489-TW) 作為 VIZIO 的代工廠之一，同時轉投資持股，將可直接受惠。閱讀全文...

客戶急追單 敦吉產能供不應求 今年擬擴產 3-4 成

隨著智慧型手機熱銷，以及多鏡頭趨勢延續，敦吉 (2459-TW) 音圈馬達 (VCM) 產能供不應求，美系客戶近期頻頻追單，為了滿足需求，敦吉今年將啟動擴產，增幅估達 3-4 成，新產能最快 7 月挹注營收，可望進一步優化產品組合，提升獲利。閱讀全文...

2 月新車掛牌逾 2.7 萬台 賓士超越多家國產車躍居銷售亞軍

2 月新車掛牌數據昨 (2) 日出爐，由於適逢年假假期，且多數消費者趕在年前購車，單月掛牌數 27174 台，較上月衰退 46.9%，不過，僅年減 0.9%，優於車商預期，前 10 大車商中仍有 6 大品牌較去年同期成長，其中，賓士繳出年增 23.1% 的亮麗數字，並衝上銷售排行第二名，超越多數國產車商。閱讀全文...

機械公會 3/25 改選理事 鴻海集團將加入扮演關鍵角色

機械公會將於 3 月 25 日改選新任理監事，理事長柯拔希昨 (2) 日表示，鴻海集團 2019 年回到公會，理監事會已有共識，將推薦鴻海集團加入下屆理事會，並推選鴻準 (2354-TW) 董事長李光曜擔任理事，盼未來鴻海集團能在公會中扮演關鍵角色。閱讀全文...

面板市況熱 誠美材傳被群創、堺工廠包產能追出貨

面板產業景氣大好，需求、報價持續走揚，傳出偏光板廠誠美材 (4960-TW) 現有產線，都被面板大廠群創 (3481-TW)、堺工廠包下，後者更是近期新增的客戶，加上第二季偏光板報價看漲，誠美材單月本業獲利可望突破億元，首季挑戰逾 5 年高點。閱讀全文...

郭明錤預測：2023 年摺疊 iPhone 問世

週一 (1 日) 天風國際分析師郭明錤最新研究報告釋出 2021 至 2023 年 iPhone 產品線與關鍵規格預測。他預測，折疊式 iPhone 將於 2023 年問世。閱讀全文...