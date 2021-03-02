三大法人續賣超120億元 外資砍電子權值股力道已見收斂

台股今 (2) 日高低震盪多達 300 點，終場收全日最低點 15946.88 點，三大法人中除了投信小買，外資和自營商均繼續賣超過 50 億元，造成三大法人合計賣超 120 億元。其中外資賣超最多是聯電，其餘賣超集中金融與傳產股，對大型電子股賣超力道趨緩。

法人指出，從外資、內資籌碼和量能來看，短線指數仍將震盪整理呈現觀望氣氛，靜待美國科技類股止跌回穩。

三大法人今日在集中市場續賣 120 億元，其中，外資賣超 67.8 億元，為連 2 賣，自營商也續賣 54.6 億元，僅投信買超 2.5 億元。

外資歷經上周五大砍台股超過 940 億元創新天量後，今日對於大型權值股的賣超力道明顯收斂，除了聯電遭外資賣超最達 2.63 萬張居冠，其次為期富邦 VIX 1.6 萬張，期街口布蘭特正 2 近 1.4 萬張，榮成近 1.3 萬張，開發金和欣興均超過 1 萬張，元大滬深 300 正 2 近 1 萬張，彩晶、富邦金和陽明均超過 7500 張，並未見太多大型權值股入列。

而外資買超前 10 大標的有友達超過 4.4 萬張，華邦電 1.5 萬張，中石化和長榮均超過 1.2 萬張，金像電近 1 萬張，國泰臺灣加權反 1 達 8000 張，仁寶、第一金均超過 7000 張，長榮航和兆豐金均逾 4600 張。

投信方面，買超前 10 大標的依序為榮成 5000 餘張，華邦電 4700 餘張，群創和永豐金均超過 2000 張，旺宏 1800 餘張，冠德、第一金和中信金均超過 1600 張，英業達和遠東新在 1500 張上下。

而投信賣超前 10 大標的有友達近 7000 張，緯創 5500 張，和碩和聯電均逾 1400 張，僑威 1000 餘張，亞泥 800 餘張，光寶科、國巨和同欣電在 500 張上下。

永豐投顧表示，美國科技類股表現偏弱，導致外資在台股操作上相對保守，尤其期貨空單留倉維持在高水位，將持續增強加權指數的上方壓力，但近期外資的借券賣出餘額卻持續縮減，顯示外資長線仍看好景氣回升對台股的激勵作用，因此，外資心態呈現短空長多，靜待美國科技類股止跌回穩。