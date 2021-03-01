富邦金每股淨值67.85元創歷史高 連2年獲全球500大最有價值品牌

受惠於子公司強勁的業績表現，富邦金控 (2881-TW) 今 (2021) 年 1 月稅後純益 202.35 億元、EPS 達 1.98 元，雙雙創下單月歷史新高，加上富邦人壽 1 月有價證券未實現收益約 1460 億元，使得富邦金普通股每股淨值達 67.85 元，創下歷史新高紀錄，較去年同期的 51.94 元大幅成長；除了財務績效屢創新高，更連 2 年獲《Brand Finance》全球 500 大最有價值品牌，蟬聯台灣金控龍頭。

富邦金控 1 月合併淨值達 7702.84 億元，年成長 26.81%，普通股淨值也攀升至 6943.93 億元，年增 30.64%，亦雙雙創下歷史新高。以富邦金 2 月 26 日收盤價 49.9 元計算，股價淨值比 (P/B) 約 0.735 倍。

面對全球經濟局勢快速變動，富邦金控透過動態管理穩健經營，創造股東價值。以近期國際債市殖利率低檔反彈，富邦人壽於 1 月上中旬即積極調整投資部位實現利得，增加現金部位，以期利率回升期間，擴大提升經常性收益商機，繼續創造正利差良好績效。

展望未來，富邦金表示，因應 IFRS 17 會計新制，台灣預計生效日為國際生效日後至少三年 (2026/1/1)，富邦人壽均按規畫進行接軌準備中，因正利差自 2019 年以來提升，包含來自負債成本與總投報率之間的正利差、損益兩平點與經常性避險後收益率之間的正利差等指標均擴大，未來市場利率若持續向上，將有利於提升利差表現，進而降低來自 IFRS17 影響。

此外，富邦金控 2020 年獲利創新高，股利配發政策規劃維持穩定的股息配發比率，以適度提高股利，預計將於 4 月底董事會定案。

除了財務績效屢創新高，富邦金控的品牌價值也深受國際肯定。英國品牌諮詢機構《Brand Finance(品牌金融)》最新公布「2021 年全球 500 大最有價值品牌 (Global 500 2021)」排行榜，富邦金控今年排名全球第 318 名，較 2020 年大躍進 60 名，連續 2 年蟬聯台灣金控業第一，顯示富邦金控在經營績效、公司治理、金融創新、環境永續等各層面的亮眼表現，使得富邦金控的品牌含金量大幅提升。

富邦金控 2020 年自結全年稅前純益首度突破千億元大關，全年稅後純益亦首次突破 900 億元，連續 12 年穩居台灣金控業每股獲利龍頭，並連續 3 年獲選《財星 (Fortune)》全球 500 大企業，穩步朝「亞洲一流金融機構」的願景邁進。

