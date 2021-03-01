數位帳戶基礎理財服務一網打盡 小資族擺脫信用小白起手式

小資族想存錢理財，不妨可參考比較銀行的數位帳戶方案，除了可享比牌告更優的存款利率外，通常還搭配指定信用卡回饋、換匯、基金申購折扣、跨行轉帳提款免手續費等優惠，透過基礎理財與銀行互動，擺脫銀行「信用小白」。

所謂的信用「小白」是指，從來不曾與銀行有過往來、或是不曾申辦信用卡的客戶，對銀行而言，信用小白因沒有信用評分基礎可參考，往往在申請貸款、信用卡時遭銀行拒絕而吃閉門羹。

想要擺脫信用小白，除可優先跟「薪轉戶」銀行來往外，從銀行的數位帳戶切入也是個不錯的方法，目前各家銀行的數位帳戶除了基本的「存款優利」外，還會針對信用卡、基金申購、外幣換匯、結購等提供額外的優惠，也能藉此增加與銀行往來，累積信用紀錄。

舉例來說，華南銀行的 SnY 數位帳戶、聯邦銀行 New New Bank 數位帳戶、兆豐銀行的 MegaLite 數位帳戶，除就針對自家銀行指定信用卡提供促刷優惠，以華銀為例，i 網購生活卡網路消費最高可想 3.5% 現金回饋。

此外，為拓展自家財管業務，數位帳戶也會針對基金申購、換匯提供手續費優惠，存戶每個月還享有指定次數的跨行提款、轉帳等免手續費優惠。

對於從來未曾與銀行往來的「信用小白」來說，想要申辦信用卡、個人信貸或許有一定的難度，因此不妨可透過數位帳戶著手切入，累積與銀行往來經驗，方便日後更多金融業務上的來往。