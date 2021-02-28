宅經濟延續背光模組雙雄首季營運不淡 Q2再加溫

背光模組廠瑞儀 (6176-TW)、中光電 (5371-TW) 受惠面板景氣回溫，大尺寸電視、筆電、平板動能強勁，第 1 季營運不淡，第 2 季零組件缺料、貨運也可望逐步緩解，營運將再加溫，雙雄也規畫今年擴大投入資本支出擴廠，分別鎖定未來 miniLED 商機、大尺寸電視需求。

瑞儀去年在筆電、平板需求強勁帶動下，全年雖然有匯損，但仍連續三年賺進一個股本，展望今年，蘋果計畫今年第 2 季再推出高階 Macbook Pro，瑞儀可望續扮演背光模組供應要角，首季營運可望站穩高檔，法人估，瑞儀本季營收將達 140 億元，年增 6-7 成，季減幅則收斂至約 1 成。

展望今年，瑞儀將持續布局高階平板、筆電，電視產品則因客戶調整訂單，營收比重將逐步降低，反觀車載產品因過去 3-5 年布局，逐步打入歐美車廠，今年出貨量可望倍增，但整體營收比重估仍僅達 2%，但今年資本支出估將倍增，達約 10 億元，著重 miniLED 技術布局。

中光電則表示，在宅經濟帶動下，電視、筆電需求維持高檔，雖然首季受零組件缺料、航班不穩影響，估首季影像產品出貨量將季減 1 成，節能產品則可持平上季，但依現有客戶訂單能見度估算，全年節能、影像兩大產品線出貨量都將年增 1-2 成。

中光電也預估今年資本支出將較去年 11.5 億元增加 1 成，達約 12.65 億元，主要用於擴大越南、中國吳江產能，第 2 季新產能可望逐步開出，力拚今年兩地產能均較現在提升 1 倍，鎖定電視、筆電產品，

另一方面，中光電今年也將擴大接單電視產品代工，估今年電視出貨年增將上看 5 成，主因是客戶去年售出自有生產工廠，擴大委外需求。