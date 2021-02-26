中鴻接單旺 Q1營收季增上看1成 衝百億元

中鋼 (2002-TW) 旗下鋼鐵廠中鴻 (2014-TW) 今 (26) 日召開線上法說會，目前下游產業需求穩定成長、接單暢旺，法人看好，首季營收將達百億元，季增上看 1 成，獲利則可望顯著優於營收成長。

中鴻表示，雖然目前國際鋼市走勢稍顯分歧，歐洲行情進入高位整理，中國及東南亞地區受春節因素影響鋼材需求，但美國鋼價則持續衝高，且全球主要國家製造業 PMI 多保持擴張，預計下游產業需求仍將穩定成長。

中鴻 1 月出貨量約 18 萬噸，2 月因為過年影響略減，但營收可望持平 1 月 33 億元；第一季來看，公司指出，量的部分會比去年第四季 58 萬噸少一些，不過隨著價格上漲，單季營收可望達到去年同期百億元以上的水準，毛利率也可望站上 10%。

全年來看，隨著新冠疫苗陸續問世，加上美歐日再啟經濟刺激計劃，中鴻認為，今年全球景氣及鋼鐵需求復甦動能將顯著提升，且主力產品以熱軋底材占總產銷量 7 成以上，相較於下游鋼鐵加工業者，更具有主導及競爭優勢。

中鴻表示，目前接單沒有問題，主要還是考量生產供應狀況，若以保守估計，全年目標銷售量約 200-220 萬噸，平均一季銷量在 50-55 萬噸之間。