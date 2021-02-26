中鋼擬配息0.3元創歷年新低 殖利率1.21%

中鋼 (2002-TW) 今 (26) 日董事會通過去年盈餘分配案，普通股每股擬配發 0.3 元現金股利，提送今年股東常會承認，股利創歷年來最低，以今日收盤價 24.75 元計算，殖利率約 1.21%。

中鋼今天召開董事會，會中通過去年度盈餘分配案，特別股股息每股現金 1.4 元；普通股每股現金 0.3 元，提送今年股東常會承認。

為精進 ESG 永續發展工作，中鋼表示，將於公司治理暨永續委員會下設置「中鋼節能減碳及碳中和推動小組」，由董事長擔任負責人，總經理及執行副總經理擔任副負責人，定期向委員會及董事會報告執行計畫與執行成果，以落實節能減碳及溫室氣體排放控制。

中鋼 1 月稅前盈餘 36.1 億元，月增 30.4%、較去年同期虧轉盈，每股稅前盈餘約 0.23 元，中鋼指出，目前第一季樂觀，第二季從下游客戶接單狀況來看，需求會比第一季更好。

中鋼認為，目前市況有逐漸回到 2017、2018 年的水準，且從總體經濟角度來看，各國紓困方案、擴大內需政策推動，加上疫苗開始施打，下半年更可望出現爆發性的成長。中鋼預計在 3 月中開出 4 月及第二季盤價，在鋼市熱絡下，市場看好將維持溫和上漲的走勢。