彩晶去年EPS 1.25元創近三年新高 每股擬配0.5元現金股利

中小尺寸面板廠彩晶 (6116-TW) 今 (25) 日公告去年財報，受惠平板等中小尺寸產品需求強勁、面板價格反彈，去年第 4 季每股賺 0.91 元，為近四年單季新高，累計去年全年純益大增 3.84 倍，達 38.47 億元，每股純益 1.25 元，創近三年新高，今也公告去年盈餘分配，每股擬配 0.5 元現金股利，以今日收盤價 13.7 元計算，現金殖利率達 3.64%。

彩晶去年第 4 季營收 70.42 億元，季增 29.5%，年增 55.49%，毛利率 37.53%，季增 0.68 個百分點、年增 29.34 個百分點，營益率 26.36%，季減 0.71 個百分點、由前年負轉正，稅後純益 27.76 億元，季增 69.68%、並由去年虧轉盈，每股純益 0.91 元，為近四年單季新高。

彩晶累計去年營收 195.53 億元，年增 19.7%，毛利率 24.75%，年增 13.31 個百分點，營益率 13.85%、年增 13.04 個百分點，稅後純益 38.47 億元、年增 384.3%，每股純益 1.25 元，為近三年新高。

出貨方面，彩晶第 4 季總出貨量達 487.7 萬片 (換算 19 吋約當量)、季增 5.1%，產品平均售價約為 51 美元、季增 11 美元，出貨方面，中小尺寸出貨量約為 8773 萬片，大尺寸面板出貨量約為 55 萬片，Hannspree 自有品牌產品出貨量約為 1 萬台，產品組合方則以 6.2-10.1 吋中尺寸平板產品占比 6 成最高，6 吋 (含) 以下手機面板、11 吋以上大尺寸面板則各占 3 成、1 成。

彩晶對今年展望仍看好，預期中小尺寸價格將正向發展，需求方面，IT 產品仍相當強勁，產能利用率維持高檔，筆電、平板訂單更已看到今年上半年，手機、穿戴、車載等應用也回溫，另外，彩晶南科第二條車載模組產線已到位，估第 2 季可望開始貢獻營收。

另一方面，彩晶今也公告，擬砸 30 億元成立 100% 持有子公司瞳彩投資股份有限公司，以支應未來產業調研、國內外策略投資及財務投資。