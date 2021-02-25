壽險業無懼元月匯兌成本 稅前狂賺逾600億元創歷史單月高

新台幣匯率今 (2021) 年元月延續升值動能、升破 28.5 元，也讓壽險業匯兌成本達 276 億元，不過，單月稅前獲利仍繳出 613 億元好成績，年成長 163.1%，更創史上單月新高紀錄。

金管會今 (25) 日公布壽險業 1 月損益，壽險業若完全不避險，海外投資匯兌損失高達新台幣 376 億元，但因為用避險契約避掉 145 億元，而當月避險工具有評價利益 162 億元，再加上收回 83 億元的外匯準備金，才讓匯兌總成本壓在 276 億元。

因為新台幣仍升不停，讓壽險業增提外匯價格變動準備金的壓力攀升，截至 1 月底，壽險業外匯價格變動準備金的累積餘額為 376 億元，比起去年底減少 83 億元。壽險業國外投資淨利益 (包含兌換損益、避險損益，但不包含外匯價格變動準備金淨變動) 為 699 億元。

即使壽險業今年持續深陷匯兌壓力之苦，但 1 月獲利卻表現亮眼，主要是大舉實現股票及債券利益，稅前獲利達 613 億元，創下史上單月新高，光是龍頭國泰人壽、富邦人壽 1 月都賺於百億元，貢獻力最大。

在壽險業淨值方面，由去年 12 月底的 2 兆 5185 億元，1 月底降到 2 兆 4403 億元，主要是債券殖利率反彈，債券價格下跌所致。