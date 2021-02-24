3月起國門鬆綁 非本國籍人士有條件入境、轉機、就醫

疫情指揮中心今 (24) 日宣布，考量國內防疫量能足夠及商務經貿交流等需求，自 3 月 1 日起，恢復非本國籍人士入境條件與桃園機場轉機作業，外國人也可有條件入台就醫，同時恢復低、中低風險國家人士來台申請縮短檢疫期。

國內疫情緩和，指揮中心指出，自 3 月起，非本國籍人士恢復入境條件。對象包括：一、持有效居留證的非本國籍人士 (含外籍、港澳及大陸人士)；二、無居留證的外籍人士得向外交部駐外館處申請特別入境許可；三、陸港澳人士 (商務履約、學生及陸港澳籍配偶及其子女等)。

桃機 3 月起有條件開放轉機，據交通部所提方案，旅客須搭乘同一航空集團的營運航班，且限制轉機停留時間在 8 小時以內；轉機旅客機上座位區隔、下機後動線分流、飲食及購物等由專人全程監護下提供服務，如有航班延遲或旅客健康狀況異常情形，也都有擬妥應變計畫。

指揮中心進一步表示，低、中低風險國家或地區的可入境人士來台從事短期商務者，3 月起恢復可申請縮短居家檢疫，但申請者仍須符合各項申請條件，同時備妥邀請廠商提供的來台商務履約相關証明文件資料、在台行程表及防疫計畫，同時須準備登機前 3 日內採檢的 COVID-19 核酸檢驗陰性報告。

此外，因我國醫療量能尚有餘裕，3 月 1 日起，除健康檢查、美容醫學等非急迫性醫療需求外，國際醫療病患可透過醫療機構檢具相關資料、文件向衛福部提出申請，並進行審查許可，協助海外人士來台接受必要的醫療服務。