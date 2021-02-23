AZ新冠疫苗將抵台 指揮中心：兩劑接種間隔8周以上效力更佳

首批阿斯特捷利康 (俗稱 AZ) 新冠疫苗即將來台，疫情指揮中心指揮官陳時中今 (23) 日表示，第一劑與第二劑接種間隔時間，修改為至少 8 周以上，效果會較佳。陳時中強調，抗疫下半場關鍵是疫苗，疫苗取得及有效率施打，將是今年努力的目標。

陳時中表示，食藥署日前核准 AZ 疫苗原建議第一劑與第二劑間隔 4 周 (28 天) 至 12 周；但衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組 22 日審查同意，未來 AZ 疫苗接種，第一劑與第二劑間隔最少要 8 周以上。

根據國際最新研究結果，打了 AZ 疫苗第一劑後會有 76% 效力，第二劑間隔 12 周以上會提升 82.4%，雖然不算是大規模研究，但仍是新的研究結果，顯示間隔拉大效果會較佳。

陳時中指出，世界衛生組織 (WHO) 日前曾提及，建議 AZ 疫苗兩劑的間隔時間為 8-12 周，因此根據各項研究與 WHO 的建議，我國也修改 AZ 疫苗的兩劑接種間隔時間為至少 8 周以上。

陳時中說，打疫苗分為三階段，一、降低確診數和死亡率；二、恢復正常生活，以色列、英國都擬定疫苗施打後正常生活方式，逐步有效率進行；三、國際流通，強調施打疫苗不得大意，政府會積極努力，無論是國產、進口，都會提供民眾最好疫苗施打策略。

此外，指揮中心也統整 3 款上市疫苗的副作用，包括注射部位疼痛、疲倦、頭痛、肌肉痛、畏寒、關節痛、發燒超過 38 度等，年長者發生頻率低於年輕人。在各項一般副作用中，莫德納疫苗發生頻率都是最高的，AZ 疫苗則相對較低。