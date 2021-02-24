傳辜仲諒組台日團隊入主大巨蛋 柯文哲：拿到使用執照再說

台北大巨蛋預計最快今年底完工、明年 6 月試營運，不過，有媒體報導，遠雄集團尋求股權轉讓，傳中信慈善基金會董事長辜仲諒將號召台日投資團隊入主大巨蛋。對此，台北市長柯文哲今 (24) 日表示，現階段還是要先蓋完，BOT 案要取得使用執照才能進行股權轉移。

遠雄集團與北市府纏訟多年，導致大巨蛋停工超過 5 年，去年 8 月已經獲准復工，若建照變更送件順利，預計今年底就能完工，但周邊工程還有很多工程要做，北市府力拚明年 6 月展開試營運。

媒體報導指出，有知情人士透露，遠雄提出交易金額超過 300 億元，為了拿下大巨蛋園區的逾半股權，辜仲諒尋求日商軟銀集團 (SoftBank)、台灣卜蜂集團及一家傳產企業合組新的經營團隊，可望成為跨國合資經營 BOT 案首例。

對於，柯文哲表示，「在沒拿到使用執照之前，講這些都是沒有用的」。柯文哲強調，現階段還是要認真把大巨蛋蓋完，BOT 案興建完工、取得使用執照後，才能進行股權轉讓，而辜仲諒沒有什麼不好紀錄。

遠雄建設 (5522-TW) 對遠雄巨蛋直接持股 28%，綜合持股為 33%，大巨蛋的 BOT 期限，依照第四次的仲裁判定，將到 2059 年 6 月，估有 37 年的營運期。大巨蛋自營部分包括體育館、飯店、停車場，出租部分有辦公大樓、百貨、影城、商店街。