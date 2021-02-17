義隆去年Q4、全年獲利同創高 EPS 11.14元

觸控板大廠義隆 (2458-TW) 今 (17) 日公布 2020 年自結，第四季稅後純益 11.94 億元，季增 10.56%，年增 7.54%，每股稅後純益 4.11 元，去年全年稅後純益 32.46 億元，年增 30%，每股稅後純益 11.14 元；受惠筆電相關晶片出貨暢旺，加上產品組合優化，義隆去年第四季、全年獲利皆創新高。

義隆董事會今日也通過去年盈餘分配，每股擬配發 9 元現金股利，依今日收盤價 166.5 元計算，殖利率約 5.41%。

義隆去年第四季營收 46.47 億元，季減 1.28%，年增 71.29%，毛利率 46.98%，季增 1.44 個百分點，年增 0.19 個百分點，營益率 29.29%，季增 0.18 個百分點，年增 6.21 個百分點，稅後純益 11.94 億元，季增 10.56%，年增 7.54%，每股稅後純益 4.11 元。

義隆去年營收 151 億元，年增 59.15%，毛利率 46.72%，年增 0.2 個百分點，營益率 27.93%，年增 5.99 個百分點，稅後純益 32.46 億元，年增 30%，每股稅後純益 11.14 元。

2020 年隨著遠距商機發酵，筆電銷售激增，義隆因在筆電觸控板、觸控晶片、指紋辨識晶片等領域享有高市佔，營運也水漲船高，帶動去年營收、獲利跳增，不僅營收首度突破百億元，每股獲利也賺超過一股本。

義隆近日也公布 1 月營收 13.35 億元，月減 20.74%，年增 80.76%，創下歷年同期新高。