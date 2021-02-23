【群益投顧】非電權值股強漲，台股逆勢持強。

一、盤勢分析

週一台股主連動的美股包括費半與 nasdaq 指數重挫，拖累今 (23) 日台股跳空開低，早盤一度大跌近 200 後明顯反彈，指數開低後震盪走高翻紅。今日買盤拉抬指數重心在大型金控與傳產龍頭，富邦金 (2881)、國泰金(2882) 與兆豐金 (2886) 等，盤中度逆勢強漲 1.5% 上下，台塑三寶 (台塑、台化、南亞) 盤中更強漲逾 3%，大牛股中鋼 (2002) 盤中大漲近 4%；此外，大立光逆勢上漲，也形成一定程度挹注。今日盤面兩大大特色之一是，疫苗概念指標股高端疫苗 (6547)、台康生技(6589) 等，早盤開 (近) 漲停後不久直接摜殺跌停，不過並未全面衝擊生技股走勢，雖然近日飆漲的基亞 (3176) 早盤同步摜殺至跌停，但智擎 (4162) 依然緊鎖漲停。另外，原物料股輪由鋼鐵股領軍全面大漲，中鴻 (2014)、威致(2028)、海光(2038)、新鋼(2032) 等強攻漲停。

二、盤勢預估

智擎 (4162) 的胰腺癌新藥安能得 (ONIVYDE) 在去 (2020) 年三月取得日本上市許可證，並於五月開始銷售，銷量一路成長，全年已佔歐亞市場四成營收，成為推升歐亞地區去年度淨銷售額達到第一期銷售里程碑的主要生力軍，智擎將收取美金 2 千萬元的銷售里程碑授權金、每股貢獻度約 3 元。

中鋼受惠 1 月盤價續漲，1 月自結合併稅前淨利 36.1 億元，創 8 年來單月新高，MoM+42%，比去年同期虧損 12.82 億元則是呈現轉盈；第一季鋼價大幅上漲，中鋼樂觀看待上半年鋼市景氣，有利第二季獲利維持高檔。去年受房地產景氣熱絡、前瞻基礎建設、台商回流建廠、都市更新等帶動，國內鋼筋消費量持續增加，威致 (2028) 去年累計前三季稅後淨利 3.28 億元，EPS1.01 元、較前年同期 0.55 元獲利近翻倍。威致今年 1 月營收達 8.32 億元、年增 62.31%；今年農曆春節過後，隨國際廢鋼原料價格上漲，威致調漲鋼筋價格，且承接營建、電子擴廠的鋼筋訂單持續供貨，挹注營運動能。受國際熱軋行情持續高漲影響，中鴻 (2014)2/5 宣布全面調漲三月內外銷盤價，其中內銷熱軋、冷軋及熱鍍鋅鋼捲產品每公噸調漲 500～700 元，外銷最高每公噸上漲 25 美元，連九個月調漲價格，可望挹注中鴻第一季營運表現。微星(2377) 今日強攻漲停，技嘉 (2376) 盤中亦大漲 6% 上下。

據傳，日前比特幣連番飆漲下，挖礦潮延燒東南亞市場，在疫情影響尚未停歇、人客數驟減之際，網咖業者甚至直接”拆機”、取出顯卡轉挖礦。相關挖礦熱潮可望挹注華碩、微星與技嘉等板卡產品出貨加溫。不過，隨著近日比特幣明顯回檔，日前飆漲的比特幣概念股 (二線板卡廠)，今日走勢則大分歧，麗臺(2465) 攻上漲停，但撼訊 (6150) 卻打入近跌停。

三、強勢股

電子：

微星 (2377)、公準 (3178)、全漢 (3015)、安力 - KY(5223)

非電子：

中鴻 (2014)、威致 (2028)、富邦媒 (8454)、智擎 (4162)

本文係研究員對大盤之看法，僅供參考，不做進出依據