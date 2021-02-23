台股震盪翻紅收復5日線 外資終止連3賣 三大法人買超39.14億元

美國科技股下挫，台股今 (23) 日也陷高檔震盪，一度重挫近 200 點，電子權值股遭空方鎖定，資金轉進金融、傳產族群，隨著電子回穩，帶動加權指數上演擺尾秀，終場翻紅漲 33 點，收在 16443 點，5 日線失而復得，三大法人合計買超 39.14 億元，外資終止連續三個交易日賣超。

台股今日成交值略放大至 3670 億元。觀察籌碼面，外資今日轉為買超 42.51 億元，終止連三賣；投信持續買超 8.52 億元；自營商則賣超 11.9 億元。三大法人合計買超 39.14 億元。

權王台積電今日開低走低，一度重挫逾 2%，最低來到 633 元，終場跌勢略收斂，收 641 元；聯電一度跌至 54.7 元，同樣在尾盤獲得部分低接買盤支撐，跌幅縮至 1.7%，以 55.8 元作收。聯發科尾盤拉高，上漲 1.4%，收 965 元；鴻海、大立光均收紅。

盤面上，以傳產、金融表現較為強勢，美國德州暴風雪影響全球石化產能，推升油價走高，台塑、南亞、台化獲外資調升目標價，帶動買氣強強滾，今日股價上漲 2-3%，台塑化同步勁揚逾 4%，站回百元關卡。

中信金、國泰金、兆豐金、富邦金、玉山金等，今日均上漲逾 1%，買氣強強滾；此外，中國官方罕見出手調控鋼鐵產能，以中鋼為首的鋼鐵類股可望受惠，帶動股價大漲逾 3%，中鴻、新鋼、威致、海光等全面亮燈漲停。

ABF 載板持續供不應求，南電、景碩、欣興前景看旺，欣興獲得美系外資調高目標價至 160 元，激勵股價一度重回百元關卡，終場漲逾 4%，收 99.6 元。