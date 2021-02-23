【新光證券】盤前分析    

◆盤勢分析

上週五費半指數大漲 2.44%、疫苗奏效，全球每日確診下跌五成，觀光股獲買盤青睞、生技股因政策支持疫苗開發而走強、運價維持高檔，航運股財報亮眼、中、韓電視品牌廠年後面板強勁補貨，推升面板股勁揚，22 日台股受上述利多消息影響百花齊放，盤中改寫歷史新高，可惜亞股後繼無力、晶圓代工表現虎頭蛇尾，使得大盤漲幅萎縮，日線連二黑，終場加權指數收在 16410.16 點，漲 68.78 點或 0.42%，成交額 3577.15 億元。OTC 指數收在 199.02 點，漲 5.54 點或 2.86%，成交額 900.93 億元。

22 日台股受尾盤大筆賣單影響，以最低點收市，僅站回 16400 點關卡，不過 MACD 柱狀體正值續升，技術面維持正向走勢。籌碼方面，三大法人僅投信買超，累計外資連三日賣超。僅管全球新冠疫情已見減緩，但變種病毒不斷推陳出新，有效疫苗研發亦需跟進，美國傳染病研究院院長佛奇表示，即使美國放寬其他的防疫限制，到了明年可能仍要戴口罩。預期遠距教學及上班需求將成常態，工研院產業科技國際策略發展所預估，台灣半導體業今年產值可望續創歷史新高，再增 8.6%。考量台股基本面表現具競爭力，指數仍有高點可期，惟國際股市走勢震盪，盤中需留意大型權值股表現隨機應變。選股方面可留意長線產品報價上揚股波段操作。

