日盛投顧 2021年2月23號8點14分



◆盤勢分析

1. 美國週一 (2/22) 美國新冠死亡數突破 50 萬人，但感染率和死亡數呈下滑趨勢，而美債殖利率攀升及通膨率上升引發擔憂，終場美股四大指數漲跌互見，漲幅區間位於 - 3.77 至 0.09%，其中大型科技股、晶片股出現拋售潮，那斯達克指數及費城半導體指數重跌逾 2.4%，特斯拉 (Tesla) 則崩跌近 9%。

2. 台股目前在 5 日線 (16,268 點)、10 日線(15,913 點) 之上，指數早盤開高走揚且一度創新高點，但盤中賣壓湧現，尾盤漲幅收斂，終場指數上漲 68.78 點，漲幅 0.42%，收在 16,410.16 點，成交金額為 3,549.92 億元。三大法人合計賣超 36.83 億元：外資賣超 28.74 億元、投信買超 4.64 億元、自營商賣超 12.73 億元。

3. 由以下三個面向檢驗加權指數方向及強弱：

（1）、量能：約與前一交易日持平，後勢仍需漲時帶量，方對盤勢有利。

（2）、均線：守於 5 日均線之上，支撐為 5 日均線 (16,268 點) 附近，壓力為 16,700 點附近。

（3）、技術指標：KD 呈黃金交叉，但已位於超買區，短線進入震盪格局。

4. 櫃買指數強勢上攻，漲幅 2.86%，收在最高點 (199.02 點)，相對加權指數強勢。支撐為 190 點附近，壓力為 206 點附近，KD 進入超買區，留意短線漲多回檔的可能。

5. 觀盤重點：各國疫苗施打使得疫情趨緩，帶動觀光、生技、運輸領漲盤面各類股，目前指數守於 5 日均線之上，我們認為短線上可以 5 日均線為支撐，並須留意後續量價能否於盤整後同步向上走揚，較有利指數延續多頭格局，建議挑選產業前景佳及營收表現優者操作，選股佈局上可留意半導體、觀光、生技、紡織、貴金屬等族群。

6. 大立光 (3008) 於 2/22 宣布將發放台股史上最高現金股利每股 91.5 元，總金額高達 122.74 億元，以 2020 年每股稅後盈餘（EPS）182.9 元換算盈餘派發率達到 50.03％，創下 2009 年以來的新高。

7. 面板驅動 IC 封測廠頎邦（6147）今年以來因產能全面供不應求，在上游客戶積極追加下單情況下，第一季封測代工價格可望再續漲 5 至 10％，加上 5G 智慧型手機強勁需求，帶動頎邦的功率放大器及射頻元件（PA/RF）封裝接單暢旺，法人看好頎邦第一季營運淡季不淡，全年營收及獲利有望再創新高。

8. 中國面板廠京東方傳出順利以 OLED 面板打入蘋果供應鏈，另外新一代的 iPhone 13 系列將採用 LTPO 背板、京東方同樣為供應商之一。法人指出，聯詠（3034）與京東方合作密切，有望以 OLED 驅動 IC 拿下蘋果訂單之外，更有望以整合觸控暨驅動 IC（TDDI）卡位進入蘋果供應鏈。

