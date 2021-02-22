〈樂天銀滿月〉攜手樂天幕後推手揭曉 國票金補足金流平台拼圖

首家純網銀樂天國際銀行成立滿月！大股東之一國票金 (2889-TW) 董事長魏啟林今 (22) 日於樂天國際銀行滿月慶茶會時表示，會找上日本樂天網路銀行合作，是金管會前主委李瑞倉所建議，接任的兩位主委顧立雄、黃天牧也都幫了很多忙，樂天銀行成為補足國票金金流平台重要的拼圖。

魏啟林表示，樂天國際銀行已於 1 月 19 日正式對外營業，是第一家取得金管會核發營業執照及開業的純網銀，樂天國際銀行的營運，宣告了我國正式進入純網路銀行的時代，台灣成為亞洲繼日本、大陸、韓國、香港之後，建立純網銀的國家，且是 20 幾年來首次有外國投資申請設立的金融機構。

魏啟林表示，之所以會將日本領導品牌且開戶數居冠的日本樂天純網銀引進台灣，主要是國票金旗下一直沒有商業銀行，2016 年時，曾洽前金管會主委李瑞倉是否有可能再發一張商業銀行執照給國票金，但李瑞倉表示，台灣已經 overbanking ，除了整併之外不可能再發執照。

不過當時李瑞倉點出，那時候金管會已經開始研究純網銀的可能性，但無法承諾何時可以上路，他還提醒，國票金過去沒有商業銀行，也沒有網路科技的經驗，建議在純網銀相關辦法出來前，可先尋找網路科技經驗豐富的夥伴，最先國票金確實有諮詢一些國內科技公司，但是發現要從科技轉換到金融並不太容易；最後發現日本樂天是國際上最優秀的網路銀行，且經諮詢金管會後，發現找外資公司合作是合乎法規的，因此國票金便在 2017 年 4 月開始接洽日本樂天。

魏啟林表示，經過一年多溝通與努力，國票金與日本樂天在 2018 年 6 月正式對外發表重訊表示一起研究推出純網銀的可能性，而金管會也在 2018 年 11 月提出純網銀的申設辦法，因此國票金便在 2019 年 2 月提出申請，當年 5 月取得申設許可，並在 2020 年 12 月取得營業許可，今年 1 月正式開業，成為台灣第一家開業的純網銀。

魏啟林表示，國票金控在樂天國際商業銀行對內營運期間，集團員工全力參與開戶，提供改善建議，並已將年節獎金透過樂天帳戶發放。集結 2 大股東的厚實利基與加乘效應，讓樂天國際商業銀行一開業上路，不用再花時間練兵，就可運用自家生態圈優勢與國票金控集團資源，專注經營目標客群與市場，加速開拓營運空間。

魏啟林進一步透露，樂天國際銀行未來也會跟大型電商平台、金融業、在地企業或實體店家結盟合作，促進生態圈持續活躍良性循環，創造共好與整體綜效。

魏啟林指出，國票金控去年獲利 32 億 4472 萬元，年增 23.38%，每股稅後純益 1.12 元，獲利創下近年新高，今年 1 月自結稅後純益 4 億 7253 萬元，較去年同期增加 239.15%，每股稅後純益 0.16 元，亦是單月的獲利新高。即使今年第一年，樂天國際銀行沒有獲利，對國票金影響也有限，國票金控在樂天國際銀行營運後，補足金流平台這塊重要的拼圖，實質效益大於財務數字效益。