美元保單擁三大優勢買氣雙位數成長 人民幣保單大衰逾8成

據金管會最新外幣保單銷售統計顯示，去 (2020) 年前 11 月美元保單維持雙位數強勁成長，尤其美元利變保單擁三大優勢躍居主流，投資型美元保單年成長擴大至 31%；但是澳幣、人民幣保單都下滑，人民幣投資型保單更是大衰 87%，買氣慘烈。

去年前 11 月投資型外幣保單新契約保費 4512.71 億元、年減 10%，幅度較前 10 月 15％顯著收斂，傳統型外幣保單新契約保費 3173.17 億元、年減 0.19%，較前 10 月年增 2% 轉為衰退。

外幣投資型保單衰退幅度收斂，主要是美元投資型保單熱銷，除了新台幣不斷升值，保戶大搶便宜美元保單之外，全球資本市場強強滾，也讓投資型產品強勢吸金。

前 11 月美元投資型保單新契約保費收入 43.05 億美元，比去年同期大增 31%，增幅明顯擴大；美元傳統型保單前 11 月保費收入有 109.25 億美元，也比去年同期成長 11%，合計美元保單合計有 152.3 億美元，增加 16%。

壽險業者分析，美元利變保單躍居主流有三大優勢，一是美元保單宣告利率比新台幣保單高，加上新台幣強勢，投保美元保單，有機會同時賺到利差及匯差；第二是美元保單預定利率較高，同樣的保費，投保美元保單比買新台幣保單有更高的保額；第三是美元利率較高，累積資產速度亦較快，有助累積退休金或資產傳承。

但是外幣保單火力都集中在美元保單，澳幣及人民幣保單銷售表現都不佳，分別年減 64% 及 84%，其中，人民幣投資型保單大衰 87%、澳幣投資型減少 49%，傳統型方面，澳幣保單衰退 72%，人民幣衰退幅度則縮小至 35%。