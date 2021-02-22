新奈米材料降低減肥藥副作用 國衛院攜台廠商討合作量產

國衛院今 (22) 日發布一項奈米技術創新應用，研究團隊以多年研究中孔洞奈米材料 (MSNs) 在藥物傳輸上應用的優勢，透過控制材料本身的表面積大小及表面修飾，進而開發出最佳的吸附並膠固化油脂的奈米材料，若搭配抗肥胖藥物，將可減緩副作用，目前正與國內生技製藥廠討論量產研發合作與未來商業發展策略。

肥胖為現代人的文明病，WHO 指出，全球肥胖人口已超越總人口數的 40%，長時間肥胖會引發許多慢性病。國衛院表示，據 GBI 2017 研究報告顯示，預計以奧利司他 (Orlistat) 為主要成分的脂肪酶 (lipase) 抑制劑類型藥物的減肥藥市場，將自 2012 年 7.5 億美元，增加到 2019 年的 26 億美元，複合年成長率達 20.7%，平均毛利率約為 47%。

然而，目前在市面上，利用減低油脂吸收的控制體重藥物，像是羅氏鮮 (Xenical) 皆有一些棘手且難以避免的副作用，如腹瀉、油便等，因此必須降低此類藥物劑量，但同時也減低藥物的效用，造成控制體重成效下降及時間成本增加，此外，對此類抗肥胖藥物的整體市場銷售，也有相當程度的影響。

國衛院生醫工程與奈米醫學研究所研究員羅履維團隊，於前期研究中觀察到，MSNs 經口服後，能高比率從體內與糞便一起排出，顯示此材料具有相當的安全應用性，若搭配抗肥胖藥物，將可減緩目前藥物的副作用。

國衛院透露，目前正積極與生技製藥台廠討論量產研發合作，共同開發 MSNs 的 PIC/S GMP 量產製程，以完成後續申請 505(b)(2) 新藥查驗登記途徑所需的相關研究，包括確認推定未來臨床相關使用有效劑量及效率判定模式。

國衛院強調，Orlistat 為主成分的脂肪酶抑制劑類型藥物，是具有許多相對的市場優勢，預期未來 MSNs 可與 Orlistat 製成新劑型進入市場，減緩副作用的功效，將可擴大原市場占有率、規模及領先優勢。