台積電3奈米進度超前、日本強震/美極端氣候影響零組件供應 本周大事回顧

台積電董事長劉德音日前指出，3 奈米進度超前，今年下半年可望開始試產，明年下半年量產，環球晶也宣布成功取得世創 56.92% 股權，將再延長收購時間兩周到 3 月 1 日，另一方面，美國遭受極端氣候衝擊，德州部分工廠停工，恐使全球晶片、記憶體供給更加吃緊。以下是本周大事回顧：

台積電 3 奈米製程進度超前 7 位副總級主管加碼自家股票

晶圓代工龍頭台積電先進製程進展順利，董事長劉德音日前在國際固態電路會議 (ISSCC) 線上專題演說中表示，3 奈米按計畫時程發展，進度甚至較原先預期超前，台積電 3 奈米仍採用鰭式場效電晶體 (FinFET) 架構，2 奈米後將轉向環繞閘極 (GAA) 架構，主要是量產技術考量，可較 FinFET 提供更多靜電控制。

此外，台積電內部主管看好公司營運，今年 1 月相繼加碼自家股票，包括資深副總林錦坤、張曉強、侯永清，及副總余振華、廖德堆、何軍、黃仁昭等，又以林錦坤增持 130 張最多。

環球晶取得世創 56.92% 股權 再延長收購期間兩周

矽晶圓大廠環球晶周一 (15 日) 宣布，公開收購世創 (Siltronic AG) 所有流通在外股份一案，已在 2 月 10 日截止的公開收購期間，取得 56.92% 股權，達成最低收購股權比例門檻，據當地法規，公開收購期間將延長兩周至德國時間 3 月 1 日。

環球晶日前二度上調公開收購世創收購價，達到每股 145 歐元，並將公開收購最低股權比例由 65% 降至 50%，公開收購期間延長至 2 月 10 日，隨著達到最低收購股權比例門檻，根據德國當地法令，公開收購期間將延長兩周，自 2 月 16 日起至 3 月 1 日德國時間 24 時截止。

日本 7.3 強震影響缺料 豐田、日產下周仍停工

日本東北部 2 月 13 日在所發生芮氏規模 7.3 強震，福島縣、宮城縣等地震度都達 6 以上，衝擊當地工廠成了受災戶，影響部分產業在零組件、原料取得時程遞延，部分日本工廠下周仍將停工。

日本 MLCC 電子零件大廠村田製作所周五 (19 日) 表示，受強震影響停工的「東北村田製作所」已在 19 日局部復工，但車廠方面，包含豐田汽車、日產汽車下周一、二仍將維持停工狀態，將視情況逐步恢復生產。

另一方面，車用電子大廠瑞薩電子那珂工廠，則已在 2 月 15 日重啟晶圓出貨作業，工廠也自 2 月 16 日起逐步復工。

美極端氣候暴風雪襲擊德州 全球晶片、記憶體供給加劇

德州因暴風雪襲擊而面臨停電衝擊，讓當地眾多工廠暫時停工，將衝擊全球晶片、記憶體供給更加吃緊，其中晶片大廠恩智浦、英飛凌、三星廠房皆停電無法生產，其中，英飛凌位於德州的產能，是先前收購賽普勒斯後，取得其在奧斯汀的 8 吋晶圓廠，主要生產車用 / 工業用 MCU 與 NOR Flash。

受寒流與暴雪侵襲，德州煉油廠也關閉，估斯要數周時間才能恢復正常運作，也讓原油價格面臨沉重壓力，台廠方面，英特磊 IET-KY 周四 (18 日) 也表示，由於德州部分交通受阻，考量員工安全、電力供給不穩等因素，德州總部、新廠計畫停工一周，以降低營運風險，估影響 2 月出貨、營收。

延伸閱讀

〈華邦電法說〉談德州暴風雪 陳沛銘：加劇 NOR Flash 供給吃緊情況

〈新唐法說〉首度證實 MCU 漲價 戴尚義：價格一定是往上調

陽明去年 12 月大賺逾 50 億元 單月賺贏 Q3

貨櫃航商陽明周五 (19 日) 公布去年 12 月自結，稅後純益高達 50.07 億元，每股純益 1.64 元，單月賺贏去年第三季單季稅後純益 27.36 億元，也較 11 月單月稅後純益 27.05 億元月增 85%，累計去年 11-12 月稅後純益達 77.12 億元，稅後純益 2.56 元。

中華電今年資本支出維持高峰 5G 建設占比約 4 成

中華電執行副總林榮賜周三 (17 日) 表示，今年為 5G 建設高峰年，資本支出將維持在高檔，其中 5G 占比估約高達 4 成，後續會隨著市場反應動態調整。

中華電因應 5G 基地台建置計畫，5 年要縮短至 3 年內完成，今年進入 5G 網路建置衝刺期，基地台數量將建置超過 1 萬座，全年資本支出一舉來到 431.5 億元，林榮賜指出，目前 5G 相關支出逾 160 億元，占比約 4 成，後續會隨著市場對 5G 反映進行動態調整。

政院拍板台灣第一部「太空發展法」草案 助攻衛星產業鏈

行政院周四 (18 日) 舉行開春首次院會，行政院長蘇貞昌在會中拍板通過科技部擬具的「太空發展法」草案，盼推動國內衛星產業鏈發展，並結合半導體、資通訊、精密機械等優勢產業，打造新的護國群山，在全新的太空領域搶占先機，最終讓 MIT 火箭搭載自製衛星上太空。

新冠疫苗採購 德國 BioNTech 承諾供貨台灣

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中周三 (17 日) 記者會透露採購德國 BioNTech(BNT) 新冠疫苗 500 萬劑受阻後，路透 (Reuters) 周四 (18 日) 報導，BioNTech 承諾將向台灣提供疫苗。

BioNTech 是在周三晚間發布聲明表示，BioNTech 致力於幫助全球防堵疫情，已計劃向台灣提供疫苗，以此作為全球承諾的一部分，目前相關討論正在進行中。

台灣在去年 12 月底宣布，目前透過疫苗商協議採購近 2000 萬劑疫苗，包括阿斯特捷利康 (AstraZeneca) 的 1000 萬劑，並以 COVAX 全球疫苗計畫等來源為主，預計於 5、6 月到貨，後期則依賴國產疫苗。