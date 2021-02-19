首批疫苗最快下周抵台 醫事人員優先施打、防疫官員居次

我國透過 COVAX 平台採購新冠疫苗，首批 20 萬劑最快在下周抵台，3 月開始接種。疫情指揮中心發言人莊人祥今 (19) 日表示，第一線醫事人員 33.2 萬人將優先施打，其次為重要的中央、地方防疫官員與機場 CIQS 人員。

台灣洽購國際新冠疫苗陸續傳捷報，德國 BNT 公司昨天承諾會按計劃提供疫苗給台灣後，COVAX 平台首批 20 萬劑也傳出最快在下周抵台，指揮官陳時中透露，已著手規劃疫苗接種的地點。

指揮中心疫情監測組長周志浩表示，地方政府已與醫院洽詢，著手準備資訊系統，並強調未來將透過預約方式按順序施打。

至於疫苗抵台後，哪些人可優先接種呢？陳時中表示，第一順位當然是直接照顧病患的醫事人員，第二順位則是與防疫相關的中央、地方官員。

莊人祥補充說明，第二順位可分為三大類，一、維持防疫運作的中央及地方政府重要官員；二、接觸可能確診個案的第一線防疫人員，如協助居家防疫與送餐的村里長；三、機場近距離接觸入境者的工作人員。

至於疫苗保存問題，周志浩表示，疫苗原則上需要超低溫保存，例如莫德納 (Moderna) 疫苗等 RNA 疫苗，就會集中在醫院施打；至於腺病毒載體疫苗的阿斯特捷利康疫苗，可保存在 2 至 8 度冰箱，將安排在基層診所或衛生所接種。

台灣連續六天本土零確診，部立桃園醫院歷經 39 天的院內感染風波後，今天正式恢復營運，不過，隔離病房暫時不開放，專責病房也先縮小規模。