【群益投顧】國際股市回檔整理權值走弱台股收低

一、盤勢分析

美國德州暴風雪影響晶片、能源生產以及疫苗分發，同時衝擊企業召聘速度，致使上週初請失業金人數上升，週四美股全面走跌，四大指數終場都收黑，道瓊工業收低 0.38%、S&P 500 下跌 0.44%、那斯達克收跌 0.72%、費城半導體下挫 0.99%；歐股方面，原物料價格走揚引發通膨疑慮，泛歐 STOXX 600 指數收跌 0.82%，三大主要市場，英國大跌 1.4%、得國小跌 0.16%、法國收低 0.65%。

今早亞股普遍走低，台股以下跌 48 開出，終場以下跌 83.13 點或 0.51% 收盤，收在 16341.38 點，成交金額為 3468.20 億元。盤面結構，類股漲跌互見，電子受美科技收跌拖累回檔，金融也都在盤下整理，雙雙壓抑指數表現，傳產以生技、電器表現較為出色，電機、航運的跌幅相對較大。

二、盤勢預估

美股四大指數同步收黑，亞洲股市也紛紛跟進走低，國際股市短線走勢多陷入高檔震盪。台股小幅跳空開低震盪回測，中場過後持續收斂跌幅，最終以下影線小黑 K 下跌 83 點作收，成交量略縮至 3500 億元以下；指數壓低測試支撐，收盤小幅跌破 3 日均線，但目前 3 日、12 日均線架構仍偏多，技術面暫以技術性調整視之，個股建議確實依照短期均線變化順勢因應。

日本福島日前發生 7.3 強震，導致部分城市停電，IDM 大廠瑞薩生產車用晶片的那珂工廠一度停工，美國德州遭遇暴風雪襲擊大停電，影響恩智浦及英飛凌等國際 IDM 大廠供給量能，原本供給就相當吃緊的微控制器市場供需恐更加緊張，報價有望迎來雙位數漲幅，台廠可望跟漲，推升營運表現。

受到關鍵零組件供給持續吃緊影響，面板三大應用產品 2 月最新報價持續調漲 1.5～8 美元不等，上半年報價將會一路走高，3 月面板報價漲勢可望與 2 月相當，整體第 1 季面板報價漲幅估約 15～20%，估計友達、群創第 1 季單季獲利都有超越百億元實力，至於第 2 季報價，預期仍有 10% 以上的調漲空間。

受到宅經濟發威加上近期加密貨幣飆漲帶動，帶動主板及顯卡等需求增溫，不過由於供應鏈缺料嚴重，出貨呈現量價同步走揚態勢，技嘉、微星元月份營收皆改寫歷史新高，儘管 2 月因農曆新年因素可能回檔，不過由於板卡需求持續強勁，能見度已達第 2 季，首季營運表現可望有亮麗表現。

三、強勢股

電子：

大立光 (3008)、華新科 (2492)、友達 (2409)、旭隼 (6409)、群創 (3481)

非電：

美利達 (9914)、華新 (1605)、長榮航 (2618)、東元 (1504)、豐泰 (9910)

本文係研究員對大盤之看法，僅供參考，不做進出依據