65歲以上綜所稅每人平均所得24.2萬 主要來自存款與股票利息

財政部今 (19) 日發布統計通報，根據 107 年度綜所稅申報資料，65 歲以上有所得的民眾約 189.2 萬人，約占當年高齡人口比重約 55%，平均每人所得總額約 24.2 萬元，而所得來源主要以利息與股利所得為主。

根據統計，107 年度 65 歲以上有所得者，主要所得來源包含：利息、股利、薪資與租賃所得，其中又以利息所得占收入大宗，人數多達 140.1 萬人、占 65 歲以上人口達 4 成；其次則是股利所得 101.5 萬人、占比近 3 成約 29.6%；至於薪資所得僅 26.9 萬人、比重不到一成，僅 7.8%。

統計處分析，薪資占比低於一成，原因是多數高齡者都以退休，大多仰賴存款與投資產生利息，維持所得來源。

以總所得金額來看，65 歲以上納稅義務人在股利所得部分高達 1819 億元，占總所得比重 39.8%，其次分別是薪資所得 1142 億元、利息所得 920 億元、租賃及權利金 454 億元，統計這四項所得合計占比達 94.6%，折算平均每人總所得為 24.2 萬元。

以性別來看，男性平均每人總所得約 34.4 萬元，較女性平均總所得 15.7 萬元多出 2.2 倍，其中又以薪資所得平均每人 42.5 萬元最高，且男性有薪資所得人數明顯高於女性。

如依綜所稅納稅身分來看，65 歲以上的納稅義務人占比約 20.9%，其中男性在此項比重為 27.7%、女性為 15.2%，兩者均低於 3 成，顯示多數高齡者非家戶之主要所得來源者，而是被撫養人或納稅義務人的配偶身分居多。