〈能源盤後〉市場恐OPEC+討論增產 伊拉克減產成空話 原油下跌

週四 (18 日) 交易，原油期貨價格收低，係因市場預期 OPEC + 可能在下個月初的會議上討論增產議題。

OPEC + 可能增產帶來的壓力超過美國原油庫存連續第四週下降提供的支撐力，以及德州能源生產與煉油廠因天氣中斷的正面影響。

Rystad Energy 頁岩研究主管 Artem Abramov 表示，本週石油價格攀升至去年 1 月以來最高點，這讓 OPEC + 有了自 4 月起拉回一點產量的動力。

《華爾街日報》週三報導，在因應石油價格近期回升，沙烏地阿拉伯計畫在下個月 OPEC + 會議上宣布撤銷其獨力減產的措施。

《彭博社》週四報導，即使伊拉克本月承諾減產，但其 2 月上半的石油出口量卻仍舊上升。

價格期貨集團高階市場分析師 Phil Flynn 表示，週四石油價格下跌是因為「伊拉克增產的報導，以及市場預期德州一些電力將重新上線。然而，原油這波漲勢還遠遠不到結束的時候。」

3 月交割的 WTI 原油期貨價格下跌 62 美分或 1%，收每桶 60.52 美元，盤中高點曾達 62 美元以上。

4 月交割的 Brent 原油期貨價格下跌 41 美分或近 0.6%，收每桶 63.93 美元。

交易商也衡量了德州暴風雪和冰凍氣溫對能源生產和需求的影響。德州經歷連續 4 日停電，估計導致美國原油產量 40% 停產，同時也有數家煉油廠關閉。據彭博社報導，由於暴風雪襲擊該州，導致美國每日損失約 400 桶石油產量。

但 Rystad Energy 的 Abramov 表示，「美國許多地區的嚴寒天氣狀況仍不明確，部分地區可能會長達數週，這可能促使價格大幅波動並創下新高。」

「當這波嚴寒氣溫結束且恢復生產工作時，價格通常會縮減因天氣帶來的漲幅，並恢復到更『平常』的水準。」

EIA 數據顯示，上週 (2/12 止) 美國原油庫存減少 730 萬桶，為連續第四週下降，支撐原油早盤走勢。

由於本週一休市，EIA 的美國石油供應報告將推遲一日至本週四公布。

根據 S&P Global Platts 調查，分析師平均預期上週 (2/12 止) 美國原油供應量下降 340 萬桶。API 週三則公布當週原油庫存下降 580 萬桶。

價格期貨集團的 Flynn 表示，原油庫存的下降程度令價格「非常看漲，因為美國產量減少，且來自嚴寒南方的進口也降低，未來幾週庫存下降程度會更高，雖然暴風雪破壞了一些需求，但仍不足以抵抗產量損失的影響。」

EIA 數據也顯示，庫欣儲油中心上週庫存減少 300 萬桶。與此同時，汽油供應量增加 70 萬桶、蒸餾油庫存下降 340 萬桶。

根據 S&P Global Platts 調查，分析師平均預期上週 (2/12 止) 汽油庫存增加 220 萬桶、蒸餾油庫存下降 220 萬桶。

3 月交割的汽油期貨價格下跌 0.9%，收每加侖 1.7943 美元。

3 月交割的熱燃油期貨價格下跌近 0.1%，收每加侖 1.8364 美元。

Abramov 提到，由於煉油廠停產抑制了原油需求，否則油價應該可以更高。

「由於目前 360 萬桶 / 日的煉油產能暫時離線，原油價格沒有爆炸般成長，其漲勢仍保持在合理水準。儘管如此，看看這價格能維持在這水準多久，我們預計冷峰有多久、漲勢就多久，以及看看 OPEC + 未來在會議上會如何解讀情況發展。」

其他能源商品

3 月交割的天然氣期貨價格下跌 4.3%，收每百萬 Btu 3.082 美元。因嚴寒氣溫，本週迄今天然氣期貨價格仍上漲約莫 5%。

EIA 週四報告顯示，上週 (2/12 止) 國內天然氣供應量下降 2370 億立方英呎，超過分析師預期。

根據 IHS Markit 調查，分析師先前預期當週天然氣供應量平均下降 2050 億立方英呎。

石油和天然氣未來幾週的庫存數據預計也會受到暴風雨影響而扭曲。