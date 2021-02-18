CRS申報今年預計新增英國 留意格式與英國資訊

財政部日前表示，將在 9 月與英國進行金融帳戶資訊自動交換 (CRS)，屆時申報需加入英國稅務居住者的相關資訊。KPMG 安侯建業聯合會計師事務所 CRS 主持人林倚聰提醒，金融機構專責單位必須及早規劃以應對申報相關狀況。

國內金融機構已在去年完成首次稅務用途金融帳戶資訊 (CRS) 申報，根據財政部財政資訊中心統計，當年度申報金融機構共 1662 家，申報屬於澳洲或日本稅務居住者的金融帳戶資料為 37697 筆。

財政部日前宣布，預定在今年 9 月與英國進行首次稅務用途金融帳戶資訊自動交換，換言之，除原本之日本及澳大利亞外，金融機構 6 月申報時必須新增屬英國稅務居住者的金融帳戶資訊。

KPMG 安侯建業稅務數位及科技團隊協理廖亦嫻說，部分金融機構於去年僅需申報「無應申報帳戶」報告（Nil Report）或是很少數之帳戶資訊，隨著應申報國與應申報帳戶資料增加，建議須重新評估現行申報資料撈取邏輯與申報檔案產製方式等是否符合效益，並配合 CRS 資訊檔案格式的國際標準更新。

KPMG 表示，今年元旦起，金融機構應申報使用 2.0 版 XML 格式製作的 CRS 檔案，金融機構務必及時確認更新項目並調整申報資料產製格式，而根據會計師輔導金融產業的經驗，金融機構應當留意合規遵循過程中可能面臨的資訊技術問題，例如，盡職審查軌跡留存完備與否、申報檔案格式與欄位不定期更新及申報資料撈取邏輯的正確性等。