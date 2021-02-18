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〈能源盤後〉德州停產、煉油廠持續關閉 原油漲不停 WTI固守60美元大關

〈能源盤後〉德州停產、煉油廠持續關閉 原油漲不停 WTI固守60美元大關（圖片：AFP）
〈能源盤後〉德州停產、煉油廠持續關閉 原油漲不停 WTI固守60美元大關（圖片：AFP）

週三 (17 日) 交易，原油期貨價格上升，WTI 原油期貨連續第二日收在 60 美元以上，係因延伸至美國南部德州的嚴寒氣溫持續讓生產工作暫停，以及煉油廠關閉。

戰略能源與經濟研究公司總裁 Michael Lynch 表示，石油價格一直上漲是因為沙烏地阿拉伯自願減產、新冠疫苗加速推展，以及二疊紀盆地一些產量損失。

但他認為，「石油市場可能只會損失約莫 1000 萬桶的產量，且美國庫存一直比正常高出 5000 萬桶，因此影響不會太大。更重要的是，由於煉油廠關閉而使煉油產品損失，這讓產品價格下跌。」

GasBuddy 週三表示，未來兩週，全國汽油平均價格可能從當前的每加侖 2.54 美元的價格上漲 10 美分至每加侖 20 美分，因為南部極寒的氣溫讓數百萬桶的煉油產能停擺。

由於停電導致德州數家煉油廠關閉或減少運作，根據 S&P Global Platts Analytics 週二稍晚公布的報告，該州每日產能約 590 萬桶，證實至少每日已有 260 萬桶產能完全關閉。

報告稱，嚴寒的溫度也降低了美國的原油和天然氣產量，每日估計減少 300 萬至 400 萬桶，但其中大多數損失的產量可能在週末之前就會恢復。

  • 3 月交割的 WTI 原油期貨價格上漲 1.09 美元或 1.8%，收每桶 61.14 美元，為連續第三日收升。

週二為 WTI 原油去年 1 月以來首次收逾每桶 60 美元水準。

  • 4 月交割的 Brent 原油期貨價格上漲 99 美分或近 1.6%，收每桶 64.34 美元
  • 3 月交割的天然氣期貨價格上漲 2.9%，收每百萬 Btu 3.219 美元，登上自去年 11 月 2 日以來最近月契約最高收盤價。

前一日天然氣期貨價格漲逾 7%。

德國商銀分析師指出，煉油廠關閉讓 WTI 原油期貨 7 個多月以來首次進入正價差，即近期油價低於遠期油價。

其他能源商品
  • 3 月交割的汽油期貨價格上漲 2.1%，收每加侖 1.8105 美元
  • 3 月交割的熱燃油期貨價格上升 1.3%，收每加侖 1.8377 美元

疫苗的推展和新冠病例下降帶來了原油樂觀情緒，而嚴寒氣溫更加速漲勢。OPEC + 的減產行動也對此樂觀情緒有所貢獻，尤其是沙烏地阿拉伯自願在 2 月至 3 月間擴大減產 100 萬桶 / 日的行動。

然而，原油價格上漲可能會讓 OPEC 出現放寬生產限制的壓力，這一點或許最快在 3 月初的會議就會看到。

據《華爾街日報》週三報導，因應石油價格近期回升，沙烏地阿拉伯計畫在下個月 OPEC + 會議上宣布撤銷其獨力減產的措施。

由於本週一休市，EIA 的美國石油供應報告將推遲一日至本週四公布。

根據 S&P Global Platts 調查，分析師平均預期上週 (2/12 止) 美國原油供應量下降 340 萬桶、汽油庫存增加 220 萬桶、蒸餾油庫存下降 220 萬桶。

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