輝瑞疫苗打頭陣 日本正式展開接種

日本 17 日 (週三) 正式展開新冠病毒 (COVID-19) 疫苗接種，由「國立醫院機構」(National Hospital Organization，NHO) 東京醫療中心的院長新木一弘打頭陣，共 12 名的醫師、護理師及員工參與，使用的是美國輝瑞藥廠 (PFE-US) 生產的疫苗。

未來 NHO 等 100 家醫院大約 4 萬名醫療從事人員都將接受疫苗接種，日本政府追蹤其中的 2 萬人，觀察他們的健康狀況以及是否有副作用等，並定期對外公布結果。

NHO 東京醫療中心也計畫在 3 月底前，完成 800 人的第 2 次疫苗接種。其他醫院的疫苗預計 17 日起陸續送達。

目前已知疫苗的主要副作用有接種部位疼痛、身體倦怠、頭痛、肌肉痠痛等。根據美國疾病管制暨預防中心 (CDC) 的報告，注射輝瑞疫苗每 20 萬人當中會出現 1 例過敏性休克。

日本預計在 3 月中旬為約 370 萬名的醫療從事人員施打疫苗，一般日本民眾的疫苗 4 月開始施打，接種順序從 65 歲以上的高齡長者 (約 3600 萬人)、慢性病患者 (約 820 萬人)，到高齡者看護服務的從業人員 (約 200 萬人) 。而 60 至 64 歲民眾的接種作業，則將視疫苗供應狀況考慮是否提前進行。

日本的疫苗接種對象設定在 16 歲以上，由於日本政府認為防止疫情蔓延有其急迫性，基於「預防接種法」實施臨時接種，除了孕婦之外都有義務接種疫苗的，所有費用由日本中央政府負擔。

根據日本與輝瑞簽署疫苗供給合約，2021 年將取得可供 7200 萬人接種 (1.44 億次) 的劑量，但考量到各國在確保疫苗供給方面競爭激烈，日本能否在 4 月展開高齡長者的疫苗施打前取得足夠的疫苗劑量，備受注目。