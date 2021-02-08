台北自行車實體展延期 300家業者3/3線上如期登場

台北國際自行車展及台北國際體育用品展，原定於 3 月 3 日至 3 月 6 日在南港展覽館一館開展，外貿協會今 (8) 日宣布，考量近期國內疫情變化，實體展將延期舉行，不過，線上展則於 3 月 3 日至 31 日如期辦理，包括自行車雙雄及桂盟等國內外 300 家業者，仍將共襄盛舉。

近日國內疫情仍未降溫，外貿協會表示，大型活動因人潮擁擠及近距離接觸，提高防疫難度，疫情指揮中心日前指出，若無法嚴格執行完整風險評估，強烈建議取消或延後舉辦。

因此，外貿協會與產業公會討論後，決議將原定 3/3 至 3/6 辦理的台北國際自行車展及台北國際體育用品展實體展延期辦理，但強調，將以數位科技 TAIPEI CYCLE Online 及 TaiSPO Online 線上展方式，持續服務參展廠商及全球買主。

外貿協會說明，TAIPEI CYCLE Online 及 TaiSPO Online 包括虛擬展示、線上交流、線上導覽、買主數據分析等多元功能，線上展期間同時搭配線上記者會、採洽會、智慧論壇、廠商產品影音專輯等數位活動，兩展合計已有超過 300 名業者參與。

其中，成車品牌大廠美利達 (9914-TW)、巨大 (9921-TW)、重要組車廠愛地雅 (8933-TW)、鏈條龍頭桂盟 (5306-TW)、零組件大廠 SRAM 及 Shimano 等知名企業皆參與線上展；從電動機車跨足電動自行車的 GOGORO 也首次參展，健身器材大廠喬山 (1736-TW) 及岱宇 (1598-TW) 均參加線上展展出，以虛擬展示呈現新品。

此外，台北國際自行車展線上展的國際參展商達 20%，有來自義大利、丹麥、英國、美國、以色列、日本、新加坡等 24 國的自行車業者共襄盛舉。外貿協會強調，盼協助國內業者持續在國際上曝光，深化與國際買主的連結。

