〈總統視察證交所〉證交所董座許璋瑤： 內資力挺 台股去年市值首破50兆關卡

證交所董事長許璋瑤表示，去年雖有新冠肺炎疫情衝擊，但台股在國內投資人大力支持下，指數與總市值屢創新高，上市櫃公司總市值更首度衝破 50 兆元，來到 52.5 兆元。

總統蔡英文今 (8) 日在金管會主委黃天牧、證交所董事長許璋瑤陪同下，首度視察證交所，許璋瑤在簡報時特別提及，台股 5 日封關指數收在 15802 點，近兩年台股已大漲近 50%，漲幅僅次於美股納斯達克 149%，創下亮眼佳績。

許璋瑤進一步指出，台股近兩年迅速成長，2019 年全年漲幅 23%，2020 年漲幅大漲 22%，連續兩年都有 2 成以上的高成長，不僅外資持股比攀升至 46%，國內投資人也有不錯的收益。

許璋瑤指出，台股憑藉著高殖利率與良好的公司治理，吸引外資長期投資，近兩年外資持股比率逐年攀升，預期在低利率環境下，台股對國際長期資金更具吸引力，因此儘管外資持股攀升，但還不致影響台股穩定度。

許璋瑤還說，我國防疫有成，帶動國內經濟成長率成長，以及上市公司營收獲利穩定成長，成為台股堅實後盾，其中我上市公司結主要以電子產業為主，成為台股強大的支撐力量。

而對於產業過度集中電子業這部分，許璋瑤也強調，將遵照總統「創新、就業、分配」施政主軸，厚植整體市場基礎。

去年受新冠肺炎疫情影響，導致全球股市大跳水，許璋瑤認為，每當國際發生重大政經事件，外資大舉撤離都會影響國人投資信心，以去年 3 月為例，受疫情爆發衝擊，外資 10 天內賣超 3600 億元，台股重挫逾 2800 點，累積至 10 月賣超 7000 億元。

不過，許璋瑤指出，在國內投資人持續投入資金挹注下，台股在去年 3 月底就迅速回升，全年大漲 22.8%，國人投資台股信心提高，進一步降低外資對台股的影響。