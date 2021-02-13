〈牛年產業景氣前瞻〉品牌客戶狂補庫存展望正向 成衣雙雄迎好年

成衣代工廠儒鴻 (1476-TW)、聚陽 (1477-TW) 受惠品牌客戶回補庫存動能維持強勁、訂單展望正向，普遍看好上半年營運可望延續下半年成長趨勢，將改寫同期新高。

去年上半年在疫情衝擊下，品牌客戶普遍縮手，導致成品庫存水位下滑，但下半年在需求快速 V 型反彈下，庫存已去化至過往平均水準之下，品牌客戶回補庫存動能強勁，且將延續至上半年。

儒鴻、聚陽目前上半年訂單以及產能安排都大致抵定，且普遍看好上半年營運將較去年同期大幅成長，並改寫同期新高；儒鴻 1 月營收 27.83 億元，月減月減 24.8%、年增 21%；聚陽 1 月營收 23.82 億元，月增 10.4%、年增 13.8%。

除了回補庫存需求外，品牌客戶展望持續正向，可望帶動下半年營運，以儒鴻來看，NIKE、Lululemon 近期財報公告營收數字亮眼，銷售年增率皆已恢復至過往水平，兩大客戶皆調升銷售預估，儒鴻將受惠。

另外，聚陽同樣受惠居家休閒服飾在疫情下需求暢旺，主要代工品牌 GU 銷售持續攀升，且 GU 母公司迅銷，以及另一零售客戶 Target，紛紛提高電商銷售占比，聚陽具備快速反應的能力也有助爭取更多訂單，都將是推升今年營運的動能。