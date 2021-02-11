〈春節何處去〉消費攻略報你知 宅在家一樣可搶好康

不同於以往民眾在除夕連夜排隊搶買福袋試手氣，今年多數百貨福袋銷售改成預購制，以減緩群聚狀況，不過，超市龍頭全聯首次推汽車雙頭獎福袋，仍將於大年初一在全台同步開賣，若是怕人擠人或是以防疫優先，宅在家同樣可透過網購搶好康。

今年多數百貨福袋銷售改採預購，且多以商品券、鑽戒作為最大獎，比較大的汽車福袋由全聯推出，限量 12 萬個，並首次祭出雙頭獎，有市價 354 萬元的保時捷 Cayenne 和市價 333 萬元 Tesla Model X，將於 2 月 12 日大年初一早上 9 點起在全台門市同步開賣。

除了全台最大的汽車福袋獎項，全聯還準備有 22 台台鈴智慧雙輪 eReadyFun 電動車、餐券、遊樂園門票、抵用券，總獎品市值近千萬元，較去年總獎項數多了 10%，總市價高出 2 倍，創全聯福袋獎項數、總價值史上新高。

而百貨龍頭新光三越也針對春節檔期進行金牛卡利 HIGH 高回饋活動，單卡刷卡累計滿 1 萬元以上回饋 4%、滿 6 萬元以上回饋 5%、滿 20 萬元以上回饋 6% 電子贈品禮券，而新光三越 skm pay 綁定指定銀行信用卡單筆達 3000 元再加碼 1%，等同全檔期最高回饋 7%。

而不想出門人擠人的消費者，窩在家同樣有不少好康，全台交易金額最大的 C2C 網路交易平台露天拍賣自 2 月 1 日起至 2 月 16 日強打新年狂購好禮，並於 2 月 1 日祭出四大限定活動，包括不限金額全面免運、整點搶折扣碼、免領券無敵折扣和 Pi 拍錢包最高享 8% 回饋。

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