〈能源盤後〉市場情緒樂觀 Brent原油叩關60美元 WTI本週上漲9%

週五 (5 日) 交易，原油期貨價格上漲，Brent 原油接近每桶 60 美元關卡，而 WTI 原油本週大漲約 9%，部分支撐力來自能源需求轉強的預期，以及 OPEC 的產量限制。

德國商銀大宗商品分析師 Eugen Weinberg 表示，「除了因為價格明顯上漲帶動投資需求增加，實物市場看起來也越來越緊繃。」

3 月交割的 WTI 原油期貨價格上漲 62 美分或近 1.1%，收每桶 56.85 美元，為去年 1 月 21 日以來最高點，本週上漲 8.9%。

4 月交割的 Brent 原油期貨價格上漲 50 美分或近 0.9%，收每桶 59.34 美元，為去年 1 月 29 日以來最高點，本週上漲 7.8%。

Brent 原油連續 6 個交易日上漲，為去年 6 月 5 日止以來最長漲勢。當時為連續 7 日上漲。

Schneider Electric 全球研究和分析部門經理 Robbie Fraser 表示，Brent 原油正在測試重要的 60 美元關卡，倘若成功，「這將是新冠病毒開始對原油價格產生嚴重衝擊以來，原油價格首次突破該水準。」

「該走勢表明，自 2020 年末開始出現持續的廣泛漲勢，很大程度上是由於更廣泛的市場樂觀情緒和全球疫苗成功部署的推動。儘管近期有些阻力，但長期樂觀情緒仍然保持不變，帶來了穩定的支持。」

Weinberg 指出，由於需求強勁，儘管價格上漲，沙烏地阿拉伯 3 月也不會為亞洲客戶提供折扣，儘管大眾預期降價，但他們將保持價格溢價。

他認為，市場與主要石油生產國對石油需求的樂觀情緒過高了。這樂觀情緒預期明年初就能返回 2019 年的需求水準，但「我們認為這樣的預期太高了，且我們認為未來幾個月價格就會修正。」

提到沙國自願每月減產 100 桶的做法，WTRG Economics 能源經濟學家 James Williams 告警，「該國也可以很輕易地讓這些石油返回市場。」

他認為，如果 Brent 原油達到 60 美元水準，沙烏地阿拉伯可能會試圖降低價格。

「要把 Brent 原油價格壓在 60 美元以下的一大原因就是，Brent 到該水準，WTI 原油將遠超過每桶 55 美元，會使幾乎所有美國頁岩油都有利可圖。到 55 美元，美國鑽井機和完井量就會有足夠的增加量，可扭轉產量下滑的趨勢，如果 WTI 維持在 55 美元，6 個月內美國將能向市場投入更多原油。」

貝克休斯週五報告，美國活躍的石油鑽井機連續 11 週上升，表明產量有上升可能。

其他能源商品

3 月交割的汽油期貨價格上漲 0.3%，收每加侖 1.6493 美元，本週上升 6.2%。

3 月交割的熱燃油期貨價格上升 0.8%，收每加侖 1.7137 美元，本週上升 7.2%。

3 月交割的天然氣期貨價格下滑 7 美分或近 2.5%，收每百萬 Btu 2.863 美元，但盤中高點達 3.057 美元，為去年 11 月以來首次突破 3 美元關卡。本週天然氣漲幅近 12%。

Schneider Electric. 商品分析師 Christin Redmond 表示，「本週價格上漲是因為天氣預報顯示，全美大部分地區在 2 月多數時間都處於極度寒冷的溫度，這應會強勁提升天然氣的取暖需求，並讓庫存水準快速下降。」

EIA 週四報告稱，截至 1 月 29 日的一周內，國內天然氣供應量減少了 1920 億立方英呎，比 5 年平均減少程度多了 46 億立方英呎。「因此，庫存盈餘量下降至 7.9%。」