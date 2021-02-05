大立光1月營收46.07億元 創7個月來新低

大立光 (3008-TW) 今 (5) 日公布今年 1 月營收，達 46.07 億元，創 7 個月來新低，月減 6.18%，年增 12.34%，表現持續低迷，不過由於去年春節休假落點在 1 月，因此今年單月營收明顯年增，展望 2 月營收，因工作天數少，估營收將低於 1 月。

大立光 1 月的出貨結構中，以 1000 萬畫素產品為多數，其中 1000 萬畫素以上鏡頭占比 50-60%，800 萬畫素鏡頭產品占比 0- 10%，2000 萬畫素以上產品占比 20-30%，其他產品占比在 20-30%。大立光目前對於接案開發手機鏡頭新產品的數量，仍然維持與去年同期相同。

證券分析師黃漢成對大立光首季營收表現看法保守，他認為，大立光 2 月營收將下滑至全年最低點，出現緩步的回升，目前估計回升速度將不會太快。

大立光 2020 年稅後純益為 245.29 億元，年減 13.21%，每股純益為 182.86 元

大立光在台中工業區購入的三處建廠土地，2020 年已全數發包，林恩平指出，最快 2023 年會有一個廠區加入營運。

大立光 5 日開盤價報 3080 元，收盤價報 3050 元，以平盤作收，成交量萎縮為 476 張，大立光鼠年以來股價由豬年封關 4975 元跌至今天鼠年封關的 3050 元，股價跌幅為 38.69%。