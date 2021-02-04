政院拍板「0-6歲國家一起養」 育兒津貼8月起增至3500元

行政院會今 (4) 日拍板「0-6 歲國家一起養」規劃，自今年 8 月起，0 至 5 歲 (未滿) 育兒津貼將從每月 2500 元提高至 3500 元，2022 年 8 月起增至 5000 元，此外，原本第 3 胎才加發 1000 元，也提前到第 2 胎就補助，受惠人數預估超過 87 萬人。

教育部擬定少子女化對策，於今日行政院會報告，其中，2-5 歲 (未滿) 育兒津貼部分，將分兩階段提高發放額度，減輕家長育兒負擔。今年 8 月起，每月發放 3500 元；明年 8 月起，達成總統蔡英文育兒津貼加倍的目標，每月發放 5000 元，2 胎、3 胎再加發。

同時擴大發放對象，自 8 月開始，正在領育嬰留停津貼或其他弱勢補助的家庭，也可以請領津貼；在一般私立幼兒園讀書的 5-6 歲 (未滿) 小朋友，就學補助也比照津貼額度。

教育部長潘文忠表示，透過就學費用降低，將可減輕年輕爸媽的負擔，讓家長實質有感。因此，就學費用從 8 月起，家長每月繳費再減 1000 元，明年 8 月再降 500 元，每月繳費最多不超過 3000 元。

針對就讀 2 至 6 歲 (未滿) 公共化及準公共幼兒園的幼兒，分兩階段再降低費用。公立幼兒園方面，從 8 月起，家長每月繳費最高不超過 1500 元，明年 8 月起，每月繳費最高不超過 1000 元；低收入戶及中低收入戶幼兒免費就讀，2 胎、3 胎的就學費用再降低後也免費了。

非營利幼兒園家長每月繳費最高不超過 2500 元，明年 8 月起，每月繳費最高不超過 2000 元；低收入戶及中低收入戶幼兒免費就讀，2 胎繳費再少繳 1000 元、3 胎的就學費用再降低後也免費了。

準公共幼兒園家長每月繳費最高不超過 3500 元，明年 8 月起，每月繳費最高不超過 3000 元；低收入戶及中低收入戶幼兒免費就讀，2 胎繳費再少繳 1000 元、3 胎繳費再少繳 2000 元。

教育部將逐步落實「0-6 歲國家一起養」具體策略，力拚擴大公共化，接下來 4 年內，將再增加 2 至 6 歲 (未滿) 平價教保服務 5.5 萬個名額。潘文忠強調，只要地方政府願意加速加量，提前達成目標值，教育部都將全力給予協助。