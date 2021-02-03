去年Q4平板出貨首破5000萬台 蘋果上半年推新機助市場加溫

受惠遠距商機發酵，全球平板出貨創下歷史新高，並可望延續至今年上半年，根據市調機構 IDC 統計，去年第 4 季全球平板電腦出貨量達到 5220 萬台，年增 19.5%，其中，蘋果 (AAPL-US) 仍拿下 36.5% 市占穩坐冠軍，市場看好，蘋果今年上半年將再推平板新品，台廠組裝供應鏈鴻海 (2317-TW)、仁寶 (2324-TW) 等可望受惠。

IDC 統計，去年第 4 季全球平板電腦出貨量達 5220 萬台、年增 19.5%，打破 2017 年第 4 季的 4990 萬台，為歷史新高，也帶動去年全球平板出貨量達 1.64 億台、年增 13.6%。

從各品牌分析，IDC 表示，前三大品牌為蘋果、三星、聯想，除蘋果穩居龍頭寶座外，三星、聯想單季出貨量也分別達到 3130 萬台、560 萬台，年增 44.9%、120.6%，亞馬遜則位居第四，出貨 360 萬台、年增 7.6%，反觀，受美國禁令衝擊的華為，單季出貨量衰退至 330 萬台、年減 25.7%。

另一方面，IDC 指出，二合一可分離的平板電腦市占逐步擴大，逐步搶食筆電市場，統計第 4 季受惠蘋果、微軟 (MSFT-US) 持續推出二合一平板電腦，單季出貨量年增近 3 成，達 27.9%。

展望今年，蘋果預計在今年第 1 季底前再推出全新 iPad pro、iPad mini 改款新機，可望續坐穩全球平板電腦龍頭地位，連帶主力代工廠鴻海、仁寶、廣達 (2382-TW) 等都可望受惠。