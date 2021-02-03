國人實支、長照保障不足 僅佔建議保額3-4成

據國泰人壽內部統計，82% 保戶投保實支實付醫療險，但平均保障額度僅約 10 萬元；而長照險更僅 3% 保戶擁有，平均保額只有約 1.8 萬元。相較保障檢測平台所建議，保戶已投保的保額僅佔建議保額 3~4 成，適逢年終保單健檢之際，若要補足保障可以首重實支實付及長照保障。

許多民眾認為有健保就足夠，國泰人壽表示，有近三成的醫材需要自掏腰包數萬至數十萬元不等，想要有更好的醫療品質，實支實付保障額度就顯得相對重要。

另一方面，國人平均壽命延長，但誰都無法確保自己能健康長壽，若不幸需要被長期照顧，看護、輔具、營養品等費用，每月估計至少支出 4 萬元，建議可透過長照險來轉嫁風險。

據國泰人壽委請政治大學風險管理與保險學系教授彭金隆協助研發的保障檢測平台所建議，要獲得較完善保障，實支實付險保額約需 30 萬元、長照險保額約需 4.5 萬元。

若已有實支實付保障的民眾，除了檢視自身保額是否足夠之外，還需注意保障年期是否符合需求。目前多數民眾擁有的實支實付險以一年期附約為主，類似租房子，每年要繳費才有保障，最高僅續保到 80 歲，在高齡化趨勢下，若想確保老年醫療保障不間斷，建議可以長年期實支補足，建議規劃保額 30 萬元，保障一次購足。

國泰人壽舉該公司三倍醫靠住院醫療定期保險為例，保費不隨年齡增加而提高，概念類似買房子，繳費期滿後，即可享實支保障到 90 歲，沒用到還可支領「滿期保險金」，要投保實支實付，要趁有經濟能力時及早規劃，保費也比較便宜。

至於長照險的保障，則建議保額至少要 4.5 萬元，再根據想要的照護品質提高投保額度。國泰人壽表示，觀察到民眾需求，終身、定期、附約多元化的長照險商品是民眾最愛，若要投保長照險，有些商品另具實物給付功能及最高享 15% 保費折減的外溢回饋機制，若預算有限，建議可選擇定期或以主約搭配長照險附約來拉高特定期間保障額度，未來再逐步補強、完善保障。