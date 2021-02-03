〈貴金屬盤後〉CME出手 白銀重挫10% 黃金收低於趨勢線

週二 (2 日) 交易，黃金和白銀期貨價格大幅收低，係因先前白銀價格暴漲後，芝商所 (CME Group ) 提高交易保證金比率，導致白銀大跌。

商品期貨交易委員會代理主席 Rostin Behnam 週一表示，「CFTC 正密切監視白銀市場的近期活動。」

在該聲明前，芝商所宣布 2 月 2 日起將保證金比率提高 18%，從每張契約 14000 美元提高到 16500 美元 (保證金比率即一筆交易中，投資人須以自有現金買進的比率)，這意味白銀期貨交易者必須投入更多擔保才能開倉。

CMC Markets UK 市場分析師 David Madden 表示，「在價格劇烈波動時，交易所採取此類​​措施並不罕見，也因為交易所實際上踩了煞車，所以銀價下跌了。」

3 月白銀期貨價格下跌 3.02 美元或近 10.3%，最終收每盎司 26.402 美元。

前一日白銀期貨大漲 9.3%，並創下交易最活躍契約自 2013 年以來最高收盤價。

此前因散戶在 Reddit 論壇 WallStreetBets 板號召群眾對白銀「來場軋空」，一如他們對 GameStop (GME-US) 和 AMC(AMC-US) 近期作為，導致白銀空軍趕緊回補撤退，以免面臨巨大虧損。

Kitco.com 高階分析師 Jim Wyckoff 表示，「白銀市場這場軋空行動看來是失敗了，至少現階段看來如此。」

「白銀多頭下一個上行目標價是紮實收高於本週高點阻力位，每盎司 30.35 美元，而空頭下一個下行目標價則是收跌在紮實的支撐點 26 美元以下。」Wyckoff 說。

對散戶而言，規模 1.5 兆美元的白銀市場是較美股更難撼動的目標。

與此同時，金價也大幅收低。

「白銀下跌拖累了黃金。」Madden 說。

分析師也提到，美元週二走強也是令黃金和白銀承壓的原因之一。

Zaner Metals 分析日報指出，美元上行突破至 12 月以來最高水準，似乎讓貴金屬出現「獲利了結的回檔」。

ICE 美元指數上升 0.2% 至 91.199。週二高點在 91.287。

4 月交割的黃金期貨價格大跌 30.50 美元或 1.6%，收每盎司 1833.40 美元。

FactSet 數據顯示，黃金價格跌破 50 日移動均線 1858.26 美元，以及 200 日移動均線 1852.81 美元。

技術分析師使用移動平均線來衡量資產的短期和長期看漲和看跌趨勢。

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