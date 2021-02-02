〈美股盤前要聞〉民主黨啟動紓困案快速通關 美股期貨上揚

由於美國有望帶來更多刺激措施，美股期貨週二 (2 日) 上漲，道瓊期貨跌 0.82%，標普 500 期貨跌 0.87%，那斯達克 100 期貨漲 0.83%。

1. 民主黨啟動紓困案快速通關

兩名聯邦準備銀行總裁周一 (1 日) 不約而同表示，美國經濟仍深陷衰退，需要更多財政支持才能完全復原、並幫助某些失業者找到工作。民主黨領袖同日動用預算和解程序，希望在不必取得共和黨支持的情況下趕快通過 1.9 兆美元紓困計畫，並回絕了共和黨提議的縮小版計畫。

民主黨人周一啟動「預算和解程序」，把法案通過門檻降至 51 張同意票，讓拜登提出的 1.9 兆美元抗疫紓困計畫不必取得共和黨支持，爭取快速通關。

共和黨同日提出縮小版財政刺激，遭民主黨參院財政委員會新任主席 Ron Wyden 回絕，表示根本不值得一談。

2. 福特與谷歌達成 6 年合作協議

美國汽車大廠福特汽車 (F-US) 和科技巨頭谷歌 (GOOGL-US) 在週一 (1 日) 宣布了合作關係，谷歌提供的軟體、人工智慧和雲端運算服務，來共同開發新的消費者體驗和現代化汽車內部操作。

福特與谷歌達成了一項為期 6 年的合作關係，根據協議，福特將從 2023 年開始將谷歌的 Android 操作系統整合到旗下福特和林肯車款當中。

福特將為客戶提供內建的 Google 應用程式，包括地圖和語音技術。同時，福特也將運用谷歌的人工智慧技術，以提高車輛研發、供應鏈和製造的效率。

3. 蘋果將發行 140 億美元債券

《彭博社》週一 (1 日) 報導，蘋果難擋低廉借貸成本的誘惑，將繼去年 5 月以來第三度發債，規模達 140 億美元。

該報導引述消息人士稱，蘋果正計畫發行六種債券，新發行的債券期限最長為 40 年期，原先蘋果內部討論將殖利率設比美國公債高 115 至 120 個基點，但最後拍板為加 95 個基點。

Trace 報價顯示，蘋果現有 40 年期債券於 2060 年到期、債券票面利率為 2.55%，與美國國債利差週一擴大超過 5 個基點，至 89 個基點附近。彭博巴克萊美國綜合債券指數顯示，投資級公司 9 年左右期限的借款利率為 1.86%，而蘋果去年 8 月發債時利率水平為 1.94%。

4. 馬斯克再度呼籲電池供應商增產

據《彭博社》報導，特斯拉 (TSLA-US) 執行長馬斯克週一 ( 1 日) 在只有受邀者才能參加的語音社群平台 Clubhouse 談話中表示，特斯拉希望電池供應商能夠提高產量，才有辦法應付電動車的生產需求。

馬斯克說：「重點是向供應商們強調，我們並非要把他們逼到關門，只是希望他們可以增加產量。」

特斯拉不斷的向該公司的電池供應商施壓，希望日本 Panasonic(6752-JP)、中國寧德時代 (300750-CN) 以及南韓 LG 化學 (051910-KR) 能增產。去年 9 月馬斯克在他的一連串推文提到，特斯拉可能自行生產電池，這三家公司的股價隔日下挫逾 4%。

5. 拜登威脅重啟緬甸制裁

美國總統拜登周一 (1 日) 發布聲明，呼籲緬甸軍方放棄透過政變奪取的權力、釋放他們拘捕的運動人士和官員，否則考慮重啟對緬甸的制裁。並呼籲國際社會團結一致回應。

拜登譴責，緬甸軍人奪權、逮捕翁山蘇姬，是對「緬甸民主過渡和法治的直接攻擊，國際社會應該團結一致，齊聲要求緬甸軍人立即放棄他們奪取的權力、釋放他們拘留的運動人士和官員。」

緬甸軍方 1 日發動政變，以處理「選舉舞弊」為由逮捕實質領袖、擔任國務資政的翁山蘇姬等執政黨官員，並宣布進入緊急狀態，震驚國際。國務卿布林肯 (Antony Blinken) 稍早發布聲明要求釋放所有人，隨後拜登也發布關切緬甸局勢的聲明。