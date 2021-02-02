【路博邁投資長觀點】一旦軋空的遊戲曲終人散 接下來呢？

股市評價雖然昂貴，但是期權投機交易的現象不一定等於泡沫廣泛形成的訊號。

一家毫不起眼的電玩遊戲實體零售業者，股價從今年初的 19 塊美元一路飆漲到 1 月底的 470 塊美元。看到這種情況，你一定也覺得不太對勁。

這是今年 1 月真實上演的故事，主角就是 GameStop。

滾雪球效應

散戶參與個股與期權的投機性炒作，成為疫情期間股市最大的特色之一。然而，上星期散戶炒作的瘋狂程度再次寫下歷史新頁。散戶四處搜尋不受青睞、且經常成為避險基金長期放空的投資標的，接著買進該檔股票及其買權並在社群媒體上大肆呼朋引伴，最終引發令人難以置信的雪球效應。

此外，賣出買權的交易對手必須買進期權連結的股票，因為一旦選擇權遭到執行，賣方就得拿出股票進行交割。故此，股票價格不斷被推高，導致放空的投資人被軋空並被迫買股回補空頭部位。結果：這一家美國本土的電玩遊戲實體零售業者轉眼間市值衝破 300 億美元，一度成為羅素 2000 指數最大的權值股。

一夕致富

在某些人眼裡，這看起來就是典型的軋空，但是我們認為事情沒這麼單純。

在社群媒體的推波助瀾下，許多散戶把這些股票與選擇權看做是一夕致富的樂透彩券。證券經紀的法規鬆綁，讓當沖的投資人更容易進出市場。低佣金費率、聯準會提供大量的流動性、散戶大軍在家盯盤兼防疫、許多民眾手握大量儲蓄、再加上政府發給每個人的支票，這些因素加總起來最終成就了這一檔「飆股」。

然而，這檔飆股的背後並沒有任何經濟或企業基本面做支持。此外，部分統計數字也令人咋舌。根據統計，今年 1 月個股選擇權的交易量輕鬆打敗史上同期單日最高的交易紀錄。而現在美股賣權與買權的比率 (反映看跌與看漲的選擇權投資人之比例) 更接近 20 年高位。

然而，這是否會對其他投資人帶來威脅？甚或是造成系統性風險？

基本面

儘管投資人與市場不時地會輕忽基本面，但是長期而言我們認為基本面才是決定一切的關鍵。

短期內，我們將密切關注這場投機風暴，因為部分的避險基金將被迫對手中的部位進行平倉。回顧過去的景氣循環，每當投資人對於槓桿交易部位進行平倉時，短期內經常會引發龐大的市場波動性。當然，原本的市場環境就存在值得留意的泡沫跡象，且根據我們對於基本面的看法，我們青睞評價較為低廉且偏向價值型的景氣循環股。

我們認為今年股市有望再度締造穩健的表現，除了那些受到期權投資人炒作的飆股，大致上基本面改善將持續支持股市評價面。

現在，美股再度進入財報季，目前已公佈財報的 10 家標普 500 企業之中，有 9 家表現打敗市場預期。此外，企業重新啟動庫藏股買回。利率水準趨近於零，且央行料將延續寬鬆貨幣政策。

採購經理人指數等經濟領先指標顯示企業信心日益穩固。上星期，國際貨幣基金會發佈最新的世界經濟展望報告，將今年的全球 GDP 成長率預估值上調至 5.5%，同時美國經濟成長率的預估結果更直接上調 2 個百分點至 5%。

由此可知，全球經濟與市場確實有值得樂觀期待的理由。未來兩個月，美國看來有望通過大規模財政刺激方案，且即便疫苗施打的速度有些落後、甚至可能會面臨進一步的阻礙，但是我們預期今年夏天有望實現群體免疫的目標，並在下半年進一步重啟正常的經濟活動。

一旦軋空 GameStop 的這場遊戲曲終人散，我們認為投資人將戒賭並回歸正常的生活，繼續從事生產、消費、與投資。

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