國際廢鋼跌幅擴大周挫逾1成 豐興盤價連3周走跌

國際廢鋼跌幅擴大，日本廢鋼跌逾 1 成，鋼筋廠豐興 (2015-TW) 廢鋼收購價上周先跌 500 元，今 (1) 日開出本週盤價，再跌 300 元，總共下跌 800 元，鋼筋牌價也跌 800 元。

美國大船廢鋼本週無報價，日本 2H 廢鋼每公噸大跌 42 美元，從 400 美元下跌至 358 美元，美國貨櫃廢鋼每公噸也跌 33 美元至 370 元，澳洲鐵礦砂則由 168.6 美元，下跌至 158.05 美元。

在國際廢鋼跌跌不休下，豐興廢鋼收購價再度周間變盤，每公噸下跌 500 元，加上今日再跌 300 元，共下跌 800 元，來到 9300 元；鋼筋牌價每公噸同樣下跌 800 元至 1.83 萬元，鋼筋基價則維持平盤 2.38 萬元。

豐興認為，國際廢鋼短線急漲時，吸引下游大舉回補庫存、追價力道又強又快，但隨著廢鋼價格翻轉，市場也快速縮手，同樣導致下跌態勢較為猛烈，後續則觀察市場庫存去化情形。

豐興日前也公告去年第四季營收 76.08 億元，季增 16%、年增 7%，稅後純益 7.08 億元，季減 7%、年增 48%，每股純益 1.22 元；去年全年營收 272.98 億元，年減 2%，稅後純益 26.23 億元，年增 34%，每股純益 4.51 元。