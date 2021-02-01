純網銀正式上路 KPMG：留意稅務申報成本

台灣首家純網銀正式上線營運，KPMG 安侯建業聯合會計師事務所指出，純網銀業務是以消金貸款為主，但此類放款業務依風險等級及法規所應提列的備抵呆帳與呆帳損失，可能遠大於現行營利事業所得稅查核準則規範 1% 限額，進而導致稅務申報時將無法認列超過部分之相關呆帳損失。

KPMG 安侯建業稅投資部會計師林倚聰表示，前述稅務調整理論上應該屬於時間性差異，未來此經濟效益將會反映而節省實際稅負現金支出，在永續經營前提且稅法 1% 限額未做調整情況下，將持續造成純網銀當期所得稅支付數增加。

林倚聰表示，政府為促使企業加速創新與知識密集型產業發展，透過產業創新條例提供多樣化的租稅優惠，而純網銀也可依據自身之情況適用相關租稅優惠，例如研究發展之支出，可向主管機關申請投資抵減其應納稅額。

另外，若純網銀為提供客戶 AI 智慧金融、大數據分析、數位化管理等服務，而購置相關智慧機械，可申請適用智慧機械投資抵減其應納稅額。

林倚聰表示，未來當純網銀出現盈餘後，並以該盈餘投資購置本業或附屬業務所需之軟硬體設備或技術，且其實際金額合計超過 100 萬者，則其投資金額得作為未分配盈餘的減項，進而降低未分配盈餘稅。

但要注意的是，各個租稅優惠在適用時有不同的要件與文據準備義務，申請時應詳細閱讀相關規範以免因文件未能備妥，導致無法適用租稅優惠的憾事。