〈能源盤後〉供需因素拉鋸 原油下滑 但本月大漲近8%

週五 (29 日) 交易，原油期貨價格下滑，但本月大幅收高，其支撐力係因全球供應量受抑制，可望抵銷疫情持續擴散與疫苗推廣緩慢帶來的需求壓力。

Rystad Energy 高階石油市場分析師 Paola Rodriguez Masiu 表示，「交易者不能忽視的大事是週一開始沙國就要擴大減產了。」

OPEC 與 OPEC + 於本月同意，2 月至 3 月底期間維持多數減產限制，而沙烏地阿拉伯則同意自 2 月起一力扛起減產 100 萬桶 / 日的擔子。

「儘管這個消息大部分已經都反映在價格上了，但這件事終於就要來臨，仍會提振市場信心。交易者等著看沙國行動後的最初結果，不僅是理論上也是真實市場上的實際結果。」Masiu 說。

3 月交割的 WTI 原油期貨價格下跌 14 美分或近 0.3%，收每桶 52.20 美元，本週下跌 0.1%，但本月上漲 7.6%。

3 月交割的 Brent 原油期貨價格上漲 35 美分或近 0.5%，收每桶 55.88 美元，本週上漲近 0.9%，本月上漲 7.9%。此契約週五收盤屆期。

4 月交割的 Brent 原油期貨價格下跌 6 美分或近 0.1%，收每桶 55.04 美元。

IHS Markit 能源市場分析師 Marshall Steeves 表示，多空因素拉鋸，使原油期貨價格困在區間內交易，係因短期需求承壓，但國會又可能通過刺激措施以改善經濟。

「最近的庫存報告也支撐了市場情緒，上週庫存創 7 月以來最大下降程度，係因產量和進口量一併下降。但近期需求前景本週又受打擊，因為英國和紐西蘭近日又增加了一些旅行限制，可能立即影響航空燃油需求。」Steeves 說。

提到沙國擴大減產，UniCredit 經濟學家 Edoardo Campanella 表示，「如果疫情持續影響需求的時間較預期漫長，或者價格上漲後讓美國頁岩油生產商提高產量，投資者可能對沙國力挽狂瀾的能力太樂觀了。在此背景下，沙國不太可能再次單方面干預並扮演動搖市場的角色。」

「沙國將預期 OPEC + 其他國一同分攤擔子，但要呼籲大眾步調一致恐怕很難，因為 OPEC + 成員有各自不同的價格目標、經濟重點和政治目的。」他說。

其他能源商品

2 月交割的汽油期貨價格下跌 0.7%，收每加侖 1.5725 美元，本週上漲 1.5%，本月漲幅近 12%。此契約今日收盤屆期。

2 月交割的熱燃油期貨價格下跌近 0.1%，收每加侖 1.6004 美元，本週上漲近 1.6%，本月漲幅 8.4%。此契約今日收盤屆期。

3 月交割的天然氣期貨價格下跌 3.8%，收每百萬 Btu 2.564 美元，本週上漲 4.4%、本月上升 1%。

IHS Markit 的 Steeves 表示，東北地區寒冷的天氣很可能會導致未來幾天的取暖需求激增，但到 2 月第一週底的狀況預計更溫和。」