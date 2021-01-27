盤前財經大事搶先讀2021年01月27日

今日操盤前瞻

台灣 12 月景氣對策信號

美國聯準會利率決策

法說會：旺宏、聯電、聯發科

除權息：宜特、凱鈺

美準商務部長估將延續對中強硬 承諾積極打擊不公平貿易

美國商務部長提名人選、羅德島州州長 Gina Raimondo 將於周二 (26 日) 出席參院聽證會，《路透社》引述文件報導，為了捍衛美國製造業，預計她將承諾對中國採取積極行動。閱讀全文...

特斯拉財報前瞻：交車 50 萬輛無懸念、FSD 訂閱制可望推出！

本週台北時間週四 (28 日) 特斯拉 (TSLA-US) 將公布財報，市場普遍看好財報將表現亮眼。閱讀全文...

車用需求訂單湧入 環球晶、合晶產能全塞爆 供不應求

近來車用市場需求升溫，晶圓代工廠產能塞爆，車用晶片更面臨大缺貨，這股熱潮也吹向更上游的矽晶圓，包含環球晶 (6488-TW)、合晶 (6182-TW) 都證實，明顯感受車用需求加溫，訂單大舉湧入，目前 6 吋、8 吋產能全線滿載，預期今年上半年需求持續暢旺、產能仍將供不應求。閱讀全文...

歐菲光擬售廠 紅色供應鏈一條龍服務漸成形 台觸控雙雄恐承壓

中國觸控面板廠歐菲光證實將出售旗下包含華南廠等 4 家子公司，雖然尚未公告買家，也澄清未與立訊達成協議，不過售廠範圍包含南昌觸控模組業務，市場認為，歐菲光賣廠行為可能助推立訊、藍思等紅色供應鏈形成一條龍服務，中長期恐衝擊台廠觸控雙雄 GIS-KY (6456-TW)、TPK-KY (3673-TW) 等營運。閱讀全文...

中華電財測出爐 今年營收估年增 1% 每股純益力守 4 元之上

中華電 (2412-TW) 昨 (26) 日公布 2021 年財測，合併營收估 2092.6~2097.2 億元，年增 0.8-1%；稅後純益 326-340.9 億元，年減 2.45% 至年增 2%，每股純益 4.2-4.4 元，儘管力守 4 字頭，但恐仍下探近 20 年低點。閱讀全文...

力成去年純益、EPS 寫十年新高 每股賺 8.6 元

記憶體封測廠力成 (6239-TW) 及旗下封測廠超豐 (2441-TW) 昨 (26) 日召開法說，去年第四季在邏輯需求增加、NAND Flash 客戶製程轉進帶動下，力成單季稅後純益達 16.61 億元，季增 2.4%，年減 20.3%，每股純益 2.14 元；去年稅後純益 66.62 億元，年增 18.9%，每股純益 8.6 元，純益與 EPS 寫十年新高。閱讀全文...

台股創 4 個月以來最慘跌勢 金管會指向三大原因

台股昨 (26) 日重挫 287 點，不但是今 (2021) 年以來最大跌點，也是自去年 9/24 跌 319 點後，4 個月來單日最重，金管會表示，主要有亞股都疲弱等三大原因，不過金管會仍信心喊話，台股基本面還相當穩健。閱讀全文...