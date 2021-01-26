官股券商連4買斥126億元護盤 鎖定大型股抵禦外資賣壓

台股難敵獲利了結賣壓，受權值股無力拖累，指數今年首次跌破 10 日線，為力抗外資賣壓，官股券商連 4 個交易日買超，共斥資 126.54 億元，鎖定台積電、長榮、玉山金、國泰金等指標個股，抵禦外資提款。

台股攻上「萬六」後指數進入高檔震盪盤整，權值股王台積電日 K 連三黑，拖累盤勢失守 16000 點關卡，今 (26) 日在外資大舉賣超下，指數重挫近 300 點收在 15658.85 點，是今年以來首度跌破 10 日線。

為抵抗外資賣壓，官股自 21 日起天天進場買股，其中 22 日、26 日單日買超金額分別達 55.46 億元、58.16 億元，累計 4 個交易日官股券商共斥資 126.54 億元護盤。

觀察官股買超標的，台積電獲官股 1.8 萬餘張，兆豐金、元大金、玉山金近期也是官股積極回補標的，其中兆豐金獲買超 7460 張；元大金、玉山金則分別獲官股回補 5833 張、4694 張。

安聯台灣科技基金經理人廖哲宏表示，過去數日因資金調節流動帶來短線上波動，但由於基本面目前仍屬健康，對指數整體看法仍正向。

國際情勢上，廖哲宏表示，近期較重大的事件便是拜登正式就任美國總統，由其過去表現及近日新簽屬命令來看，未來施政應相對緩和，加上美國財長葉倫也對擴大紓困方案規模釋出正面訊息，也有望對美國經濟帶來挹注，並有助於基本面狀況轉佳。