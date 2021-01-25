〈國內新冠疫情升溫〉電子科技廠改線上摸彩 仁寶加碼送手錶、逾億元禮券

因應防疫需求，電子科技廠大型尾牙幾乎全數取消，但仍以線上方式，保留抽獎活動犒賞員工一年辛勞，仁寶 (2324-TW) 更加碼發放每位員工一人一支 Apple Watch SE 及 1.2 萬元現金禮券，若以仁寶員工人數約 8800 人計算，光禮券金額就加碼逾 1.05 億元。

仁寶是在去年 11 月開電子科技大廠首例，宣布取消尾牙大型聚餐，改由各部門自行舉辦，但上周也發出員工內部信，將對到職 3 個月以上員工，每人贈送一支 Apple Watch SE(市價約 8900 元)，並有電子禮券 1.2 萬元，羨煞外界。

雖然大型尾牙活動一一取消，但電子代工大廠仍改以線上方式舉行摸彩，獎金也並未減少，廣達 (2382-TW)、和碩 (4938-TW) 日前也都完成模彩活動，廣達發出超過 4000 萬元現金，和碩最大獎則是送出特斯拉 (TSLA-US) 電動車。

緯創 (3231-TW)、英業達 (2356-TW) 則尚未抽獎，緯創預計 2 月 5 日透過線上方式抽出，最大獎尚未公告，但可望超過去年現金 60 萬元現金，英業達則規劃明 (26) 日抽出，最大獎仍為 20 萬元現金。

近期國內疫情升溫，電子代工廠防疫也升級，廣達仍維持高標準防疫措施、並動態調整，英業達則表示，本週也提升防疫措施，包含員工再加上絆、分區分流管制。