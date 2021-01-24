半導體大廠法說、景氣燈號、主計處公布Q4 GDP 本周大事預告

本周指標電子科技大廠將陸續召開法說會，其中，晶圓代工廠聯電、IC 設計龍頭大廠聯發科都選在周三 (27 日) 舉行，市場關注廠商未來營運展望，另外，國發會、主計總處本周也將分別公布去年 12 月景氣燈號調查、去年第 4 季我國經濟成長率 (GDP) 結果。以下是本周大事預告：

指標大廠法說 聯電、聯發科周三接棒登場

本周進入法說會旺季，指標大廠半導體晶圓代工廠聯電、IC 設計大廠聯發科都選在周三 (27 日) 召開法說會，市場預期，聯電、聯發科都將公布去年營運成果、未來營運展望，同時也關注，聯電產能狀況及日前廠區跳電影響，聯發科則關注日前推出的新 5G 晶片布局。

其他上市櫃公司本周也將召開法說，周一 (25 日) 有京鼎，周二 (26 日) 則有力成、超豐、智原，周三 (27 日) 除聯電、聯發科外，包含記憶體大廠旺宏及電信大廠遠傳也將舉辦法說，IC 設計廠創意也預計周五 (28 日) 召開法說。

主計總處周五公布去年第 4 季我國 GDP

主計總處周五 (29 日) 將發布我國最新經濟成長率 (GDP) 預測，隨著去年下半年出口暢旺，主計總處日前已將去年第 4 季 GDP 上修 0.72 個百分點至 3.28%，第 3 季 GDP 也較 10 月概估數再上修 0.59 個百分點至 3.92%，估去年全年 GDP 達 2.54%，上修 0.98 個百分點。

主計總處指出，去年第 4 季隨著國內半導體先進產能陸續開出、回流台商持續擴產，加上電子新品備貨、新興科技類產品與疫情帶動的遠距商機需求暢旺，估第 4 季實質輸出、輸入將分別成長 5.48% 和 - 0.46%。

展望今年，主計總處日前也預估，在國內經濟穩定成長，加上基期偏低，全年民間消費實質成長可望達 4.04%。

國發會周三公布去年 12 月景氣燈號 挑戰轉亮黃紅燈

國發會周三 (27 日) 將公布去年 12 月景氣對策信號分數，隨著國內景氣持續回溫，去年 11 月景氣對策信號已連四亮出穩定綠燈，分數更攀上逾九年半新高，市場預期，去年 12 月將有機會挑戰轉亮「黃紅燈」。

國發會指出，台灣領先指標、同時指標持續上揚，顯示景氣沒有悲觀理由，截自去年 11 月，領先指標已連續七個月成長、累計增幅達 10%，同時指標則連續六個月成長、累計增幅達 5.88%，增幅持續擴大也可視為景氣持續加溫。

凌華周三舉辦 5G 專網、智能未來工廠記者會

工業電腦廠凌華周三 (27 日) 將舉辦「5G 專網 + AMR(自主移動機器人) 分散式群機智能未來工廠」記者會，鎖定未來 5G 商機應用，據了解，包含凌華董事長劉鈞將出席外，凌華與鴻海合資成立的法博智能移動總經理陳家榜也將出席。

凌華是在去年 9 月與鴻海共同合資成立法博智能移動 (FARobot)，資本額為 2 億元，由鴻海出資 1.02 億元、持股 51%、 凌華則出資 0.98 億元、持股約 49%。

經濟部統計處公布去年 12 月工業生產動態調查

經濟部統計處周一 (25 日) 將公布去年 12 月、去年全年工業生產指數，在國內半導體高階製程需求強勁、傳統產業需求回溫下，估 12 月工業生產指數、製造業生產指數可望連十一紅，再創下歷年單月新高紀錄。

統計處日前也預估 12 月製造業生產指數月增幅將達 - 0.5 到 2.5%、年增幅則估 4.4 到 7.5%，第 4 季則估季增 2.9 到 3.9%、年增 6.5 到 7.5%，全年則將年增 6.7 到 7%。

另一方面，統計處同日也將公布去年 12 月批發、零售及餐飲業營業額，受疫情影響，統計處認為餐飲業全年翻正機率不高，但批發、零售業可望擺脫疫情衝擊，去年全年繳出年增成績單；統計處估去年批發、零售成長率將分別達 1.8 到 2.1%、0.1 到 0.3%，餐飲業則為負成長，年增幅落在 - 4.3 到 - 4.5%。