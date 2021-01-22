大成彰化昭成蛋品廠今動工 完工後蛋品市占將提升至10%

大成 (1210-TW) 嘉義大型食品加工廠正式投產後，持續在台加碼投資 10 億元擴充蛋品的生產規模；大成與日本昭和產業合作在彰化興建的昭成蛋品廠今 (22) 日動土，董事長韓家宇說，未來將打造世界級的蛋品工廠，每小時可處理 38 萬顆蛋，未來大成蛋品市占將可提高至 10% 以上。

大成蛋品目前在全台市占為第一名，已站上 8% 水準，大成預計，未來將引進可生食級雞蛋相關技術，有助市占再提升。

韓家宇指出，彰化縣蛋雞和蛋的產量約占台灣一半，是全台灣的穀倉所在，是昭成蛋品廠落腳彰化的原因，未來將打造世界級的蛋品工廠，每小時可處理 38 萬顆雞蛋，並將透過大數據分析進行源頭管理，目標大成蛋品市占率可提高至 10% 以上，昭成蛋品廠預計在 2022 年 9 月底前完工。

韓家宇表示，近期台灣蛋消耗量占全球第一，平均每人幾乎一天吃一顆，大成介入台灣蛋品市場約 4 年的時間，市占率已達最大，希望把台灣蛋品品質再提升，因此選擇與日本業者合作，未來昭成蛋品加工廠將建立最高食安標準的管理體系，引進台灣第一座雞蛋自動倉儲系統，洗選分級與雞蛋加工全程自動化，降低人為污染，並且透過大數據分析，進行源頭管理。

昭成蛋品加工廠預計 2022 年 9 月底前完工，以日本食品安全等級進行廠區規劃，建立洗選分級系統與雞蛋加工系統，洗選規模全台最大。

昭和蛋品廠將設置全台第一座自動倉儲設備，雞蛋經過高壓水洗、冷風烘乾、紫外線殺菌、聲納檢測、血蛋偵測、微電腦重量分級，最後依需求進行分級包裝，全程自動化，避免人為交叉汙染，達食品安全最高等級管理。未來將引進可生食級雞蛋相關技術。

大成去年前三季稅後純益 22.96 億元，已超越 2019 年全年 22.84 億元，每股純益 2.94 元。